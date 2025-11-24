Rozsyp to na podjeździe zamiast soli. Sposób na śliską kostkę brukową, dzięki któremu zaoszczędzisz na odśnieżaniu

Zima to nie tylko piękne widoki, ale i obowiązek odśnieżania oraz usuwania lodu z chodników przylegających do posesji.

Zamiast soli drogowej, która szkodzi środowisku i niszczy powierzchnie, eksperci polecają piasek lub popiół drzewny.

Istnieje jednak lepsze rozwiązanie, które szybko i skutecznie pozbędzie się lodu, nie pozostawiając śladów i zapobiegając ponownemu zamarzaniu.

Odkryj, jak ten niedrogi produkt w płatkach może raz na zawsze rozwiązać Twój problem z oblodzonym chodnikiem!

Jak szybko pozbyć się lodu z chodnika?

Padający śnieg i ujemne temperatury to nie tylko piękny widok i objaw zimy, ale także dodatkowe obowiązki dla właścicieli domów, garażów oraz tarasów. Według obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do posesji. Poza śniegiem zalegającym na przejściu dużym problemem jest także lód. Oblodzone powierzchnie nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia, ale mogą przyczyniać się do uszkodzeń powierzchni, w tym kostki brukowej. Najczęściej na oblodzone powierzchnie sypie się sól lub piasek. Eksperci wskazują, że dużo lepszym rozwiązaniem jest piasek. Sól drogowa pozostawia po sobie nieestetyczne smugi, osadza się na butach, a także może źle wpływać na środowisko. W dawnych czasach oblodzone chodniki posypywano popiołem drzewnym. To dobre rozwiązanie dla posiadaczy kostki brukowej. Popiół jest naturalny i nie szkodzi środowisku. Ważne jednak, by było to czysty popiół bez resztek spalonej farby oraz plastikowych elementów.

Rozsyp to po kostce brukowej, a pozbędziesz się oblodzonego chodnika

Na oblodzoną kostką brukową eksperci polecają najczęściej chlorek wapnia. To stosunkowo mało popularny sposób radzenia sobie z oblodzonymi powierzchniami. Jest on jednak bardzo skuteczny i lepszy niż klasyczna sól drogowa. Rozsypując chlorek wapnia po oblodzonej powierzchni szybko pozbędziemy się problemu. Chlorek wapnia podczas procesów pochłaniania wilgoci wytwarza dodatkowe ciepło, które z kolei przyczynia się do topnienia lodu oraz śniegu. Co ważne, chlorek wapnia dodatkowo obniża temperaturę krzepnięcia wody, co sprawia, że zbierająca się woda nie zamarza nawet przy nieco wyższych mrozach. Nie pozostawia on po sobie żadnych śladów i niweluje także błoto pośniegowe. Chlorek wapnia bez problemu można kupić w sklepach. Jest on sprzedawany w formie białych płatków. Za 25 kg opakowanie należy zapłacić około 50 zł.