Rozsyp to wokół hortensji. Zobaczysz gigantyczne kwiaty przez całe lato

Hortensje uchodzą za wspaniałą ozdobę ogrodu, ale często rozczarowują słabym kwitnieniem, dlatego warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie odżywianie gleby , a nie tylko podstawowa pielęgnacja.

, a nie tylko podstawowa pielęgnacja. Rośliny te są bardzo żarłoczne, więc aby mogły zachwycać ogromnymi kwiatami, musimy im zapewnić regularne i odpowiednie dawki składników odżywczych , podawane w odpowiedniej formie i czasie.

, podawane w odpowiedniej formie i czasie. Zamiast polegać tylko na chemii ze sklepu, warto wypróbować proste, domowe sposoby zasilania gleby , które zapewniają stały dostęp do potrzebnych mikro- i makroelementów.

, które zapewniają stały dostęp do potrzebnych mikro- i makroelementów. Regularne stosowanie takich naturalnych metod wzmacnia krzewy, wspiera ich rozrost i sprawia, że kwiatostany są znacznie większe i robią ogromne wrażenie.

10

Większość z nas skupia się na podlewaniu i przycinaniu, ale w przypadku hortensji najważniejsze jest to, co dzieje się pod ziemią. Rośliny te mają ogromne zapotrzebowanie na substancje odżywcze, dlatego odpowiednie zasilenie gleby jest absolutnie kluczowe dla uzyskania zadowalających efektów.

Jak skutecznie dbać o krzewy hortensji?

Odpowiednie nawożenie to podstawa, ale musi być przeprowadzone z głową. Oczywiście możemy pójść do centrum ogrodniczego i kupić specjalistyczne preparaty, jednak równie dobrze możemy skorzystać z naturalnych, darmowych metod zasilania krzewów, które są bardzo polecane przez ogrodników.

Domowe nawozy na gigantyczne hortensje

Kluczem do sukcesu jest stosowanie nawozów, które działają długofalowo, stopniowo uwalniając składniki odżywcze. Znakomitym rozwiązaniem jest rozłożenie wokół krzewu kompostu lub przekompostowanego obornika, co nie tylko zasili roślinę, ale też poprawi kondycję samej gleby.

Innym, równie genialnym trikiem, jest wykorzystanie zwykłych fusów po kawie. Hortensje kochają lekko kwaśne podłoże, a fusy dodatkowo dostarczają sporej dawki cennego azotu. Wystarczy rozsypać je na ziemi wokół krzewu lub lekko przemieszać z wierzchnią warstwą gleby, by roślina odwdzięczyła się bujnym i okazałym kwitnieniem.

Zobacz też: Masz skoszoną trawę? Nie wyrzucaj jej! Ten ogrodowy patent uratuje twoje rośliny