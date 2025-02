Rozwieś na kaloryferze wieczorem, a rano szczerze sobie podziękujesz. To zimą bardzo dokuczliwy problem. Suche powietrze w domu

Wlewam 0,5 szklanki tego roztworu do marniejącej draceny. Liście natychmiastowo się podnoszą, a roślina odzyskuje wigor. Domowa odżywka do draceny

Rozwieś na kaloryferze wieczorem, a rano szczerze sobie podziękujesz

Sezon grzewczy w Polsce trwa w najlepsze i z racji niskich temperatur na dworze wielu Polaków grzeje swoje domy i mieszkania. Oczywiście włączone kaloryfery to gwarancja ciepła w pomieszczeniach, jednak warto mieć na uwadze fakt, że z czasem odkręcone grzejniki mogą przyczyniać się do wysuszania powietrza w naszym domu. A suche powietrze w pokojach może negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Sprzyja ono przeziębieniom, wysuszać śluzówkę nosa, podrażniać oczy, a nawet powodować problemy z oddychaniem i przemęczenie. W tej sytuacji powinniśmy kontrolować wilgotność powietrza w naszym domu i zadbać, aby utrzymywała się na odpowiednim poziomie, czyli między 30 a 65 proc.. Jest to ważne zwłaszcza w nocy i przekłada się na jakość naszego snu. Dlatego jeśli chcesz nawilżyć powietrze w swoim mieszkaniu i pozbyć się uciążliwego problemu, to koniecznie zrób to wieczorem. Rozwieść na włączonym kaloryferze mokre ręczniki. Otóż kiedy ręcznik schnie, wilgoć uwalnia się do powietrza, co natychmiast poprawia jego jakość i poziom wilgotności. Ten zabieg sprawi, że rano będziesz czuć się o niebo lepiej.

Jak korzystać z kaloryfera? Ważne zasady ogrzewania domu

Otóż podczas korzystania z kaloryferów w domu nie powinniśmy zapominać o regularnym, ale krótkim wietrzeniu pomieszczeń. To pozwoli utrzymać w domu odpowiedni poziom wilgotności powietrza, ale bez nadmiernego wychładzania go. Oczywiście przed otwarciem okien koniecznie zakręć grzejnik. Wystarczy ustawić pokrętło na pozycji "0". Wówczas termostat nie zacznie pobierać więcej energii, aby wyregulować temperatury pomieszczenia. Drugą kwestią jest zapoznanie się ze znaczeniem cyfr zamieszczonych na pokrętle kaloryfera. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynku są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5, a każda z nich ma przyporządkowany konkretny zakres temperatur, do jakiej nagrzewa pomieszczenie.

Autor: