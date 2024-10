O tej funkcji grzejnika Polacy zapominają. Obniża rachunki za ogrzewanie, a w domu jest ciepło. Funkcje kaloryfera

O tej funkcji grzejnika Polacy zapominają. Obniża rachunki za ogrzewanie, a w domu jest ciepło

Sezon grzewczy powoli się rozkręca i choć temperatury za oknem z pewnością nie skłaniają nas do myślenia o ogrzewaniu domu, to jednak warto dowiedzieć się, jak prawidłowo korzystać z kaloryfera, aby w pomieszczeniach było równomiernie ciepło, ale przy tym rachunki za ogrzewanie nie przyprawiały nas o zawrót głowy. Prawda jest taka, że z ogrzewania korzysta każdy, jednak wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że cyferki na pokrętle kaloryfera mają ukryte znacznie, które pozwoli racjonalnie ocieplić pomieszczenie. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynku są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5. To właśnie dzięki temu termostatowi można skutecznie i szybko nagrzać mieszkanie do temperatury, na jakiej nam zależy - bez przegrzewania i pobierania zbyt dużej energii na ogrzewanie.

Co oznaczają cyfry na pokrętle kaloryfera?

Każda z cyfr lub symboli widniejących na pokrętle kaloryfera ma przyporządkowany zakres temperatur, do jakich ogrzewa dane pomieszczenia. Uzyskany wynik ciepła kontroluje oczywiście wyżej wspomniany termostat. Oto, co dokładnie oznaczają cyfry na pokrętle grzejnika:

Śnieżynka lub cyfra 0 - grzejnik utrzymuje temperaturę 6-8 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 1 - w pomieszczeniu uzyskasz temperaturę 12-13 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 2 - temperatura na tym poziomie to ok. 15 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 3 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18-20 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 4 - w pomieszczeniu będą 22-24 stopnie Celsjusza.

Grzejnik na 5 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza.

Jak zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie? Ważne zasady korzystania z kaloryferów

W sezonie grzewczym należy przestrzegać dwóch ważnych zasad, dzięki którym w domu będzie ciepło, a rachunki za ogrzewanie niskie. Po pierwsze mieszkanie wietrz często, ale przez krótki czas. Dlaczego to tak ważne? W ten sposób mieszkanie nie będzie tracić wydzielanego przez grzejnik ciepła. Druga istotną kwestią jest zakręcanie grzejników na czas wietrzenia mieszkania. Wystarczy ustawić pokrętło na pozycji "0". Wówczas termostat nie zacznie pobierać więcej energii, aby wyregulować temperatury pomieszczenia.

Odpowietrzanie grzejników. Sposób na to, by znów zaczęły grzać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.