Rozwieś przy ciepłym kaloryferze w sypialni wieczorem. Rano obudzi Cię przepiękny zapach, który ukoi zmysły na resztę dnia. Domowy zapach do sypialni

Marzysz o relaksującej atmosferze w sypialni, sprzyjającej spokojnemu snu?

Zamiast kupować drogie odświeżacze, wypróbuj prosty i ekologiczny domowy sposób na piękny zapach.

Odkryj przepis na naturalną saszetkę zapachową, która rozniesie się po pomieszczeniu, gdy zawiesisz ją przy kaloryferze!

Rozwieś przy ciepłym kaloryferze w sypialni wieczorem. Rano obudzi Cię przepiękny zapach

Piękny zapach w sypialni to coś więcej niż element "wystroju" wnętrza. To przede wszystkim impuls dla naszych zmysłów. W końcu to w sypialni wypoczywamy i śpimy, dlatego warto zadbać o to, aby panował w niej relaksujący klimat. I właśnie zapach jest jednym z najsilniejszych bodźców wpływających na ludzkie zmysły, dlatego warto go wykorzystać w sypialni, aby zapewnić sobie spokojny, regenerujący sen. Jednak zanim wydamy kilkanaście złotych na taki odświeżacz z drogerii, to warto wypróbować domowe sposoby na piękny zapach w domu. Otóż w sieci można znaleźć wiele przepisów na przygotowanie naturalnego zapachu do sypialni. Są one nie tylko tańsze, ale także ekologiczne, a do tego najczęściej można je przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Rozwieś taki domowy zapach przy ciepłym kaloryferze w sypialni jeszcze dziś wieczorem, a rano obudzi Cię przepiękna woń.

Domowy zapach do sypialni ukołysze do snu

Domowy zapach do sypialni najlepiej przygotować na bazie aromatów, które mają kojący wpływ na zmysły. Dobrze sprawdzą się na przykład aromaty takie jak:

Lawenda,

Rumianek,

Drzewo sandałowe,

Bergamotka,

Róża,

Jaśmin.

Niektóre z nich są dostępne w formie olejków eterycznych lub suszonych gałązek, kwiatów. Wybierz ten, który lubisz najbardziej i do dzieła. Przepis na zapach do sypialni jest naprawdę prosty i z pewnością te trzy składniki znajdziesz w swoim domu. Potrzebujesz bawełnianego woreczka, soli, ulubionego olejku eterycznego i płatków róży. Do woreczka wsyp sól i dodaj do niej 30 kropli olejku eterycznego. Może być to różany lub uspakajający lawendowy. Wrzuć kilka płatków róży i wymieszaj. Woreczek zwiąż i zawieś go w okolicy ciepłego kaloryfera. Pod wpływem wyższej temperatury zacznie uwalniać się kojący zapach, który ukołysze Cię do snu.