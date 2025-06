Rusza Nowa Strefa Agenta LINK4

To najlepszy kwiat doniczkowy do sypialni osób po 50-tce. Dzięki niemu codziennie będziesz budzić się pełen sił i witalności. AI wskazała, jaki kwiat powinien znaleźć się w sypialni seniora

Nowa Strefa Agenta LINK4 to efekt wielomiesięcznej pracy ponad 50 osób, dziesiątek warsztatów, setek stron analiz i 15 tysięcy roboczogodzin zespołów IT i biznesu.

- LINK4 konsekwentnie realizuje wszystkie złożone obietnice, a jedną z nich jest Nowa Strefa Agenta. Stworzyliśmy narzędzie, które realnie wspiera Agenta i umożliwia mu pełną samodzielność. System, który pozwala na szybką i efektywną obsługę klienta bez zbędnych formalności czy przestojów. Chcemy, by nasza współpraca była rentowna i długofalowa. Dlatego będziemy stale rozwijać Strefę, oddając użytkownikom kolejne funkcjonalności i stale poprawiając komfort ich pracy. Nowa Strefa to nowa era współpracy LINK4 z Agentami – mówi Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

Wdrożenie nowego narzędzia poprzedził pilotaż – ubezpieczyciel udostępnił serwis do przetestowania wybranym agentom. Dopiero po uzyskaniu ich pozytywnych recenzji następowały kolejne etapy realizacji.

- Od pierwszych makiet, przez testy, aż po finalne wdrożenie - zbieraliśmy opinie Agentów, słuchaliśmy ich potrzeb i uważnie wprowadzaliśmy zmiany. Dzięki temu Nowa Strefa Agenta jest lekka, intuicyjna i przede wszystkim niezawodna. To nie jest kolejna „wersja systemu”, ale zupełnie nowa jakość – prosta i szybka kalkulacja ofert, automatyczne przypomnienia i alerty, pełny dostęp do danych sprzedażowych i wsparcia. Szanujemy czas Agentów i wiemy, jak uciążliwe są dla nich powtarzające się awarie systemów, które destabilizują prace. Dlatego też stworzyliśmy system, który naprawdę ułatwia, a nie komplikuje pracę Agenta – podkreśla Anna Katarzyna Olech, dyrektor Pionu Sprzedaży Agencyjnej w LINK4.

Z Nowej Strefy korzysta już pierwsza grupa Agentów LINK4. W ciągu najbliższych dni ubezpieczyciel udostępni serwis szerzej, wraz z instrukcjami, filmami szkoleniowymi i wsparciem wdrożeniowym, zarówno w terenie jak i online. Łącznie dostęp do Nowej Strefy Agenta dostanie do końca czerwca ponad 30 tysięcy osób.

Równocześnie z premierą toczą się prace nad kolejnymi funkcjonalnościami w ramach Nowej Strefy Agenta, które sukcesywnie będą oddawane użytkownikom, by podnosić ergonomię i komfort pracy Agentów współpracujących z LINK4.

- Naszą współpracę z Agentami opieramy na trzech filarach: dialogu, partnerstwie i zaufaniu. Nowa Strefa Agenta to dopiero początek wdrażania innowacyjnych projektów, które mamy zapisane w naszej strategii. Już dziś mogę uchylić rąbka tajemnicy, że dalej będziemy wzmacniać naszą pozycję na Rynku Agencyjnym, dbając przy tym o wysoką jakość obsługi. Dla nas to ciągły proces i nie zamierzamy spoczywać na laurach. Konsekwentnie rozbudowujemy też nasz Zespół Sprzedaży, wszystkich chętnych, by być jego częścią, serdecznie zapraszamy do kontaktu – podsumowuje Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.