Samoopalacz - jak go stosować. Proste sposoby na piękną opaleniznę bez plam

Zrób to latem, a grudnik zakwitnie zimą. Pan z Castoramy zdradził, że bez tej domowej odżywki grudnik może nie wykształcić pąków. Płynny do grudnika do stosowania latem

Jak stosować samoopalacz?

Samoopalacz to doskonała alternatywa dla naturalnej opalenizny. Dzisiaj coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę, długotrwałe opalanie się sprawia, że cera szybciej się starzeje, dodatkowo to właśnie długie godziny spędzone na słońcu bez odpowiedniej ochrony wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn raka skóry. Jednak promienna i brązowa skóra latem jest nadal niezwykle pożądanie i wiele osób zastanawia się jak osiągnąć efekt opalenizny bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Odpowiedzią na to zapytanie może być samoopalacz. To doskonała alternatywa klasycznego opalania się. Wiele osób obawia się stosować samoopalacz, boją się one, że na skórze powstaną nieestetyczne plamy i smugi. Stosowanie samoopalacza jest bardzo proste, choć należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim stosuj samoopalacz na oczyszczoną skórę, warto wcześniej zrobić peeling, dzięki temu kosmetyk bardziej równomiernie się rozłoży i lepiej wchłonie. Zawsze aplikuj samoopalacz w specjalnej rękawicy, by nie pobrudzić sobie rąk. Nanieś na skórę niewielką ilość produktu i rozsmaruj go okrężnymi ruchami. Uważaj na te miejsca na ciele, które naturalnie trudniej się opalają, jak wewnętrzna strona rąk, czy pod kolanami. Po aplikacji samoopalacza poczekaj, aż preparat dobrze się wchłonie. Powtarzaj taki zabieg raz na kilka dni, dzięki temu uzyskasz delikatną opaleniznę, bez zbyt mocnego efektu.

CLARINS Samoopalacz do ciała

Add-On Concentrate Eclat Corps to samoopalacz do ciała Clarins zaprojektowany, aby dodać działanie samoopalające do każdego nawilżającego lub ujędrniającego zabiegu na ciało. Wystarczy wymieszać kilka kropli Adding Body Radiance Concentrate ze zwykłym zabiegiem na ciało Clarins.

Prosty gest dla pięknie złocistego ciała: opalenizna jest bardzo naturalna, elastyczna do woli i dopasowuje się do wszystkich odcieni skóry już po kilku godzinach.

i Autor: materiały prasowe Clarins

St. Moriz Tanning Mousse

Atrakcyjną, brązową opaleniznę uzyskasz w kilka chwil przy pomocy pianki samoopalającej St. Moriz Self Tanning. Nadaje ona skórze długotrwały efekt opalenizny o promiennym, orzechowym odcieniu. Dzięki bogatemu składowi na bazie witaminy E i mleczka oliwnego doskonale nawilży i wygładzi Twoją skórę.

i Autor: materiały prasowe St. Moriz Tanning Mousse

Bezpieczna opalenizna na twarz

Krople brązujące do twarzy to kosmetyk, który zyskał ogromną popularność dzięki swojej wszechstronności i łatwości użycia. Pozwalają one na uzyskanie efektu naturalnej opalenizny bez konieczności narażania skóry na szkodliwe działanie promieni UV. Dodając kilka kropel do ulubionego kremu nawilżającego lub serum, można stopniowo budować intensywność koloru, dostosowując go do własnych preferencji i karnacji. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się zdrowym, promiennym wyglądem przez cały rok, niezależnie od pogody.

Aplikacja kropli brązujących jest niezwykle prosta i szybka, co czyni je doskonałym wyborem dla zabieganych osób. Wystarczy wymieszać kilka kropel z porcją kremu lub serum, a następnie równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Ważne jest, aby dokładnie umyć dłonie po aplikacji, aby uniknąć nieestetycznych plam. Efekt opalenizny pojawia się stopniowo w ciągu kilku godzin, dzięki czemu można kontrolować intensywność koloru i uniknąć efektu przesadzonej opalenizny.

Serum samoopalające St. Tropez Self Tan Sunlit Skin Tint+Tan

St. Tropez Self Tan Sunlit Skin Tint+Tan to innowacyjne serum samoopalające, które nadaje skórze naturalny, słoneczny blask i subtelną opaleniznę już w ciągu kilku godzin. Formuła o korygującym odcieniu tintu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia, imitując delikatne muśnięcie słońca od wewnątrz. Średnia, naturalnie wyglądająca opalenizna rozwija się stopniowo w ciągu 1-3 godzin, co pozwala na kontrolę intensywności kolorytu.

Skład serum St. Tropez wzbogacony jest o kwas hialuronowy, który głęboko nawilża i utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci przez cały dzień, poprawiając jednocześnie elastyczność skóry. Formuła niekomedogenna nie zatyka porów, dzięki czemu jest bezpieczna nawet dla skóry twarzy. Produkt wysycha w kilka sekund, co ułatwia szybką aplikację i przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji lub makijażu.

i Autor: materiały prasowe St. Tropez Self Tan Sunlit Skin Tint+Tan

Charlotte Tilbury Skin Island Glow Tannig Drops

Nawilżający kwas hialuronowy - Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej nawilża, odżywia i wypełnia.

Wzmacniający barierę skóry booster - Z czasem daje efekt gładszej, zdrowej i promiennie wyglądającej skóry.

Cząsteczki wzmacniające opaleniznę - Aby uzyskać bezszwowy, możliwy do buducia brązowy blask, nasz składnik samoopalający został wzmocniony przez erytrulosę. Ten naturalny cukier ketonowy jest magiczny i sprawia, że ​​kolor wygląda bardziej równomierny i naturalny. Samoopalanie wygląda bardziej równomiernie.

Natychmiastowa optyka wzmacniająca blask - Pigmenty odbijające światło nadają skórze perłowość, zapewniając natychmiastowe wzmocnienie promienności i widoczny, godny pozazdroszczenia blask.