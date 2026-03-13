Sąsiadka zdradziła mi przepis na nawożenie lawendy. Od kiedy go stosuję lawenda kwitnie aż do jesieni. Naturalny nawóz, który działa lepiej niż kupne ekstrakty

Lawenda, ceniona za zapach i właściwości odstraszające owady, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by obficie kwitnąć.

Pokrusz i rozsyp wokół krzewów lawendy. Będzie nieustannie kwitła aż do jesieni

Dla wielu osób lawenda to obowiązkowa pozycja w ogrodzie. Lawenda posiada intensywny zapach, który podoba się nie tylko ludziom. Roślina ta przyciąga pszczoły do ogrodu, a jej kwiaty bogate są w pyłek oraz nektar. Dodatkowo lawenda należy do grupy roślin, które odstraszają owady, w tym kleszcze oraz komary. Wydziela ona silne związki chemiczne, takie jak octan linalolu, linalol i ocymeny, które mają właściwości odstraszające. Lawenda w ogrodzie jest rośliną wieloletnią i odpowiednio pielęgnowana może rosnąć i kwitnąć przez wiele lat. Jej pielęgnacja nie jest skomplikowana, ale warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Lawenda lubi dobrze nasłonecznione stanowiska. Preferuje glebę żyzną, piaszczystą o zasadowym odczynie. Należy ją regularnie podlewać, uważając, by nie doprowadzić do przelania i gnicia korzeni. Ważnym elementem pielęgnacji lawendy jest jej nawożenie.

Znajomy botanik powiedział mi, że do nawożenia lawendy doskonale sprawdzą się domowe odżywki. Jedną z nich z skorupki po jajkach. W wersji dla leniwych, wystarczy je pokruszyć i zmieszać z ziemią wokół krzewów lawendy. Jeżeli masz więcej czasu to możesz przygotować płynną odżywkę na bazie skorupek po jajkach. Jak ja zrobić? Obierz 4 jajka, wysusz oraz pokrusz skorupki. Następnie zalej je wrzącą wodą i odstaw na kilka dni, by skorupki namiękły. Po tym czasie przecedź wywar przez sito, rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj nim lawendę raz w tygodniu. Skorupki jajek rewelacyjnie spulchniają glebę i sprawiają, że staje się ona bogata w wiele substancji odżywczych. Dostarczają one między innymi wapń, żelazo, cynk, krzem, siarkę i fluor. Składniki te poprawiają kondycję roślin oraz są niezbędne do ich prawidłowego wzrostu. Dodatkowo odżywka ze skorupek po jajkach zmienia odczyn gleby na zasadowy, co lubi lawenda. Krzewy lawendy warto intensywnienie nawozić wiosną przed sezonem kwitnienia, a potem dostarczać prewencyjne dawki nawozu przez całe lato.

Jak pielęgnować lawendę, by kwitła przez wiele lat?

Pielęgnacja krzewów lawendy to klucz do ich zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia. Lawenda najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w dobrze przepuszczalnej, lekko zasadowej glebie. Regularne przycinanie jest niezbędne – najlepiej wykonywać je dwa razy w roku. Pierwsze cięcie, delikatne, powinno nastąpić wiosną, po ustąpieniu przymrozków, aby usunąć uszkodzone pędy i pobudzić roślinę do wzrostu. Drugie, bardziej intensywne, przeprowadzamy po przekwitnięciu kwiatów, skracając pędy o około 1/3 długości. Dzięki temu lawenda zachowa zwarty pokrój i obficie zakwitnie w kolejnym sezonie.

Podlewanie lawendy powinno być umiarkowane, ponieważ roślina ta nie lubi nadmiaru wilgoci. W okresie suszy warto ją jednak podlać, zwłaszcza młode krzewy. Nawożenie lawendy nie jest konieczne, ale można zastosować nawóz o niskiej zawartości azotu, aby wspomóc kwitnienie. Ważne jest również usuwanie chwastów wokół krzewów, aby nie konkurowały z lawendą o składniki odżywcze i wodę. W regionach o surowych zimach warto zabezpieczyć lawendę przed mrozem, np. poprzez okrycie gałązkami świerkowymi lub agrowłókniną.