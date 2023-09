Sen o zmarłej osobie. Co oznacza? Ksiądz szczegółowo wyjaśnił, czego od nas oczekuje taka dusza

Sen o zmarłym. Ksiądz wyjaśnia, co oznacza

Sny od setek lat intrygują ludzi. Skąd się biorą? Co oznaczają? Do tej pory powstało wiele senników, które dogłębnie wyjaśniania znaczenie snów. Jednym z najczęstszych marze nocnych jest sen o zmarłej osobie. Jakie jest jego znaczenie? W sennikach nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może on po prostu wskazywać na to, że tęsknimy za nieżyjącą osobą, bo była nam bardzo bliska. Sennik twierdzi, że jest on ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem lub nieczystymi intencjami kogoś z bliskiego otoczenia. Temat podjął ksiądz Piotr Jarosiwecz. Duchowny na TikToku wyjaśnił, co oznacza sen o zmarłej osobie według Kościoła Katolickiego. I tu wiele osób może być zaskoczonych. "Jeżeli śni mi się zmarła osoba z rodziny kilka godzin po śmierci, to prosi o modlitwę?" - zapytała księdza Jarosiewcza jedna z obserwatorek.

Zmarli w snach proszą o pomoc

Duchowny w krótkim filmiku odniósł się do Pisma Świętego, bo w nim kryje się wyjaśnienie, dlaczego śnią nam się nieżyjące osoby. "Pismo Święte podpowiada nam, że modlitwa za zmarłych, komunia święta, eucharystia, msza święta odpusty i posty to są wszystko rzeczy, które pomagają zmarłym na drodze do Boga. Pan Bóg dopuszcza, aby zmarli przychodzili do nas, bo nasza modlitwa im pomaga" - mówi duchowny. "Bóg dopuszcza dusze, żeby one się ukazywały w różnorakiej postaci" - dodał kapłan i zasugerował, że sen o zmarłym to prośba o modlitwę, która pomoże duszy stanąć przed Bogiem.

Sen dziecka