Serki na każdą okazję

Oczywiście, o serku topionym. Ale nie takim zwykłym. Chodzi o ser wysokiej jakości, z długą tradycją wytwarzania, niezawierający konserwantów czy glutenu. Taki ser, który zarówno chętnie spakujemy do lunch boxa do pracy czy dodamy do posiłku przed treningiem.

Przed siłownią, po joggingu

Czy ser topiony może być zdrowy? Zdecydowanie tak! Przykładem są proteinowe serki topione marki Sertop. Zawierają białko niezbędne do budowy mięśni. Są też źródłem minerałów m.in. wapnia wzmacniających kości i zęby. To dlatego proteinowy ser topiony jest pysznym i zdrowym elementem posiłków osób, które dbają o zdrową dietę i uprawiają sporty. „Śniadanie mistrzów” przed siłownią lub zajęciami fitness? Ser topiony sprawdzi się zarówno na kanapkach z pełnoziarnistego pieczywa, jak i do przygotowanie proteinowego omletu. Wysokobiałkowy ser nie tylko buduje tkanki, ale też wspiera regenerację po intensywnym wysiłku. Makaron z aromatycznym serem lub zapiekanka z kurczakiem i warzywami to propozycje sycącego i wysokobiałkowego posiłku. Ci, którzy chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, wcale nie muszą rezygnować z serka topionego, gdyż pomaga on kontrolować apetyt i chroni masę mięśniową. Można dodać go do sałatki z warzyw, ziaren, awokado i grzanek. Pysznie i zdrowo!

i Autor: nortonrsx/ Adobe Stock

Do szkoły i do pracy

Topione serki to także pyszny i zdrowy dodatek do kanapek, które rodzice przygotowują dzieciom do szkoły. Oczywiście, na pełnoziarnistym pieczywie, z dodatkiem warzyw i zdrowych tłuszczów. Co ważne, jeśli dziecko ma celiakię czy nietolerancję glutenu, Sertop ma w swojej ofercie również bezglutenowy ser topiony. Dzięki temu każdy posiłek jest bezpieczny – serek niezawierający glutenu ląduje na bezglutenowym pieczywie i voilà! Jeśli podopieczni niechętnie jedzą warzywa, można pokroić marchew lub kalarepę i owinąć je plasterkami aromatycznego sera. Taka przekąska nada się zarówno do szkoły, jak i do pracy. Ser topiony to również smaczny dodatek do sosów i dipów sałatkowych, składnik zapiekanek, wrapów czy naleśników. Taki posiłek, pożywny i sycący, możemy zabrać w lunch boxie do pracy. To świetna propozycja dla osób zabieganych, które chcą się zdrowo odżywiać, nie tracąc przyjemności z jedzenia.

i Autor: Arx0nt/ Adobe Stock

Rodzinny obiad lub kolacja

Niezależnie od okazji, czy to będzie wspólne śniadanie, rodzinny obiad czy kolacja dla dwojga w domowym zaciszu, ser topiony sprawdzi się w każdej z nich. Jego atutem jest to, że szybko się rozpuszcza, co pozwala uzyskać kremową konsystencję bez rozwarstwiania się i grudek. Gotowanie z serkiem topionym w roli głównej jest proste i naturalnie wzbogaca najróżniejsze dania – kremy, sosy, pasty, zupy. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym warto rozgrzać się aromatyczną zupą z serków topionych lub dodać je do warzywnej zupy krem. Ser w plastrach świetnie nadaje się do tostów i burgerów, zapewniając sycący i smaczny posiłek dla wielu osób. Romantyczna kolacja dla dwojga? Ser topiony będzie doskonałym zwieńczeniem sałatki z indykiem, zapiekanki makaronowo-warzywnej czy dań z ryżem. W dodatku każdy posiłek przyrządzimy łatwo i szybko.

Na co dzień i od święta

Warto mieć w swojej kuchni ser topiony, bo może się przydać w najmniej oczekiwanych momentach. Jako szybka przekąska podczas odwiedzin znajomych, składnik zupy, sosu serowego do nachos, kremowego nadzienia do kotletów mielonych, a nawet deseru np. jako polewa z serków topionych do ciasta marchewkowego. Zbliżają się święta, a wigilijne dania także można urozmaicić. Ser topiony sprawi, że zupa grzybowa będzie miała delikatny, kremowy smak. Nada wyrazistego smaku sałatce warzywnej i paście jajecznej. Z kolei alternatywą dla pasztecików do barszczu mogą stać się ślimaki z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem topionym. Ser topiony sprawdzi się też jako dodatek do farszu ziemniaczanego z cebulką do pierogów. A na co dzień ser może być składnikiem farszu do krokietów, zrazów i zup warzywnych, które goście po zabawie sylwestrowej chętnie zjedzą na ciepło.