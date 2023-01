Skrzydłokwiat żółknie i brązowieje na końcach? Babcia ma na to słodki sposób. Wystarczy łyżeczka tego proszku i uratujesz kwiat. Będzie bujnie zielony i zakwitnie

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu pomoże, kiedy liście żółkną lub brązowieją. Oczywiście pod warunkiem, że zastosujemy również wszystkie zasady pielęgnacji tej popularnej rośliny doniczkowej. Sprawdź dlaczego skrzydłokwiat marnieje i jak go uratować.

Dlaczego skrzydłokwiat żółknie i usycha na końcach? Zimą trzeba dbać o niego w szczególny sposób

Choć skrzydłokwiat to mało wymagająca roślina, to wystarczy drobny błąd i kwiat żółknie lub usycha na końcach. Piękne, duże soczysto zielone liście marnieją w oczach z kilku powodów. Skrzydłokwiat nie lubi wysokiej wilgotności podłoża. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Żeby uratować przelaną roślinę, trzeba ją przesadzić do nowej ziemi, wcześniej usuwając uszkodzone korzenie. Czasami także od nadmiernego podlewania na ziemi tworzy się pleśń. Można ja usunąć przy użyciu cynamonu. Kolejną przyczyna żółknięcia liści skrzydłokwiatu może być intensywne oświetlenie. Wtedy lepiej przenieść doniczkę w na mniej nasłonecznione ale wciąż jasne stanowisko. Jeśli skrzydłokwiat jest odpowiednio pielęgnowany, a mimo to liście usychają na końcach, winne może być suche powietrze. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej jesienią i zimą, kiedy w mieszkaniu działają kaloryfery. Gdy powietrze jest za suche końcówki liści zaczynają zasychać. Żeby uniknąć dalszego uszkodzenia trzeba każdego dnia zraszać roślinę przegotowaną wodą w temperaturze pokojowej.

Jak odżywić skrzydłokwiat? Genialny sposób babci na uratowanie rośliny

Skrzydłokwiat potrzebuje umiarkowanego nawożenia. Nie wolno przesadzać z jego odżywianiem, bo efekt może być odwrotny. Na forum internetowym zrzeszającym miłośników skrzydłokwiatów mnóstwo jest porad dotyczących pielęgnacji tej rośliny. Dużą popularnością cieszy się domowa odżywka z cukru.

- Moja babcia raz na miesiąc podlewała skrzydłokwiat wodą zmieszaną z cukrem. Działało idealnie. Tak uratowałam swoje kwiaty. Teraz mają ogromne zielone liście i często kwitną. To moje ulubione – napisała jedna z internautek, której wtórują pozostali zwolennicy tej metody.

Jeśli chcemy wypróbować taką odżywkę, wystarczy rozpuścić łyżeczkę cukru w jednym litrze przegotowanej wody. Po ostudzeniu mikstury podlewamy roślinę, ale tylko tyle, by zwilżyć glebę.

ZOBACZ TEŻ: Zamiokulkas zamiolistny zacznie wypuszczać liść za liściem. Zielone, lśniące gałązki pojawią się po zastosowaniu tej domowej odżywki. Zrobisz ją w kilka minut

Sonda Który kwiat doniczkowy podoba Ci się najbardziej? Skrzydłokwiat Zamiokulkas Monstera Storczyk