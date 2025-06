Slow Cooked in Burgundy. Kolekcja żeliwnych naczyń w odcieniu burgundowej czerwieni

Właśnie do tego zestawu dołącza nowa propozycja – wszystkie żeliwne naczynia dostępne będą teraz także w odcieniu burgundy red, czyli głębokiej czerwieni przywołującej na myśl ciepłe tony dojrzewających owoców i ziemistych barw późnego lata. To propozycja dla tych, którzy szukają harmonii między funkcjonalnością a designem – wyrafinowanej, ale bliskiej codzienności.

– „Nie podążamy za sezonowymi trendami, nie sięgamy po krzykliwe barwy. Uwielbiam kolor, ale w jego spokojnej wersji – takiej, która zachwyca głębią, a nie powierzchownością. Tak jak nasz kobalt, taki też jest burgund: ciepły, lekko przygaszony, z nutą brązu, jak letnie czerwone wino” – mówi Marta Siwek, założycielka TUDI. – „Każdy nowy kolor musi mieć swoje uzasadnienie. Musi coś wnosić – do wnętrza, do rytuałów gotowania, do życia.”

Kolor to jednak tylko jeden z elementów, które definiują ofertę marki. W centrum pozostaje materiał - żeliwo emaliowane, które łączy trwałość, funkcjonalność i niezwykłe walory użytkowe. Garnki, patelnie i płyty grillowe wyróżniają się doskonałym przewodnictwem ciepła – nagrzewają się równomiernie i długo utrzymują temperaturę, co sprawia, że potrawy serwowane bezpośrednio na stół pozostają soczyste i ciepłe jeszcze długo po zdjęciu z ognia.

TUDI to również przemyślany wybór naturalnych materiałów – marka rozwija swoje portfolio o drewniane dodatki wykonane z dębu i orzecha. Te szlachetne gatunki drewna są nie tylko trwałe i odporne na wilgoć, ale też odnawialne i łatwe w pielęgnacji. Deski, szpatułki i inne akcesoria uzupełniają ofertę, tworząc harmonijną i funkcjonalną przestrzeń kuchenną.

Burgundowa odsłona żeliwnych naczyń to coś więcej niż nowy odcień. To opowieść o gotowaniu jako formie troski – o sobie, o bliskich, o wspólnych chwilach. O tym, że piękno można znaleźć nie tylko na porcelanowych półkach, ale także w gestach, zapachu duszonego sosu i ciepłym dotyku żeliwnego garnka.

TUDI to marka, która dojrzewa razem ze swoimi klientkami i klientami. Zyskała rozpoznawalność dzięki połączeniu jakości, wyczucia estetyki i szacunku do momentów celebrowania kuchni. Produkty marki goszczą w domach, które cenią design i funkcjonalność – nie jako modny dodatek, lecz jako narzędzie do życia w rytmie slow.

i Autor: materiały prasowe TUDI

