Smak Maka. Bez mięsa. Zupełnie nowy burger wkracza do restauracji w całej Polsce

Rosnąca popularność bezmięsnych alternatyw w menu fast foodów to nie tylko chwilowa moda, ale odzwierciedlenie globalnych zmian w nawykach żywieniowych. Coraz więcej osób decyduje się na ograniczenie spożycia mięsa, stając się flexitarianami – czyli osobami, które świadomie włączają do diety więcej roślinnych posiłków, nie rezygnując całkowicie z produktów odzwierzęcych. Ta tendencja jest napędzana zarówno troską o zdrowie, jak i rosnącą świadomością ekologiczną oraz etyczną.

Na ten moment czekało wielu fanów Maka. Od dziś w restauracjach w całej Polsce dostępny jest nowy McVeggie® Deluxe oraz McWrap® Veggie Deluxe - bezmięsne propozycje, które dostarczają dokładnie tego, za co goście kochają McDonald’s: satysfakcję z każdego kęsa. Nowe produkty poszerzają ofertę marki, umożliwiając jeszcze większy wybór.

Premiera McVeggie® Deluxe to ważny krok w rozwoju naszej oferty. Odpowiadając na potrzeby naszych gości, coraz częściej sięgających po bezmięsne propozycje, wprowadzamy produkt, który łączy wegetariański charakter z pysznym smakiem, z którego słynie McDonald’s. - mówi Agata Piąstka, Brand Manager McDonald’s Polska.

Oferta McDonald’s poszerza się o dwie pozycje – McVeggie® Deluxe i McWrap® Veggie Deluxe. Obie bazują na zupełnie nowym, pysznym mlecznym kotlecie bezmięsnym, któremu towarzyszy ser cheddar, świeże warzywa i kremowy sos musztardowo-miodowy. Nowości trafiają do stałej oferty McDonald’s i są dostępne w restauracjach w całej Polsce – w sprzedaży stacjonarnej, McDrive oraz McDelivery.