Smakowita promocja od KFC wchodzi do restauracji i na parkiet EuroBasketu

Najsmaczniejsza promocja od KFC pojawi się we wszystkich restauracjach 8 sierpnia! Drugi wybrany kubełek od piątku do niedzieli teraz 50% taniej. Idealnie, by podzielić się nim ze znajomymi i poczuć zespołowy klimat jedzenia oraz… kibicowania. KFC zaznacza swoją obecność na koszykarskim parkiecie jako oficjalny partner fazy grupowej EuroBasketu oraz Polskiego Związku Koszykówki. Będzie smacznie i chrupiąco. W tle mnóstwo sportowych emocji. Jesteś gotowy?

i Autor: materiały prasowe KFC