Soczewki fotochromowe - ochrona i wygoda na wakacyjnych szlakach

Latem pogoda w ciągu dnia może być niezwykle zmienna – od pełnego słońca poprzez pochmurną aurę przeplataną rozbłyskami słońca po całkowite zachmurzenie. Natomiast nawet w pochmurne dni warto pamiętać o skutecznej ochronie oczu przed promieniowaniem UV.

- Nie powinniśmy rezygnować z ochrony przeciwsłonecznej nawet w pochmurne dni. Wbrew pozorom promieniowanie UV przenika także przez chmury i jest równie groźne jak podczas słonecznego dnia. Pamiętajmy także, że okulary z filtrem UV powinniśmy nosić przebywając w cieniu. Promienie UV mogą odbijać się od powierzchni, np. piasku, wody czy szyb w oknach budynków i w ten sposób docierać do naszych oczu – mówi Sylwia Kijewska, optometrystka, ekspertka Hoya Lens Poland.

Chcąc zapewnić swoim oczom ochronę przed słońcem najczęściej sięgamy po okulary przeciwsłoneczne. Jest to bez wątpienia dobre i skuteczne rozwiązanie, natomiast nie jest to jedyna dostępna opcja.

Przeciwsłoneczne i bezbarwne soczewki korekcyjne w jednej oprawie okularowej

Niezależnie od tego czy wędrujemy po górach czy też odkrywamy uroki miasta, raz na jakiś czas zmieniamy otoczenie chowając się do cienia. Mała przerwa w kawiarni, chęć zwiedzenia budynku czy jaskini lub też zwykła potrzeba schłodzenia powodują, że ze słońca przechodzimy do zaciemnionej przestrzeni, w której ciemne szkła okularów obniżają jakość naszego widzenia. Osobom z wadą wzroku nie pozostaje wówczas nic innego, jak zmiana okularów na standardowe, z bezbarwnymi soczewkami korekcyjnymi. Jednak dla osób, które często są w ruchu i po wielokroć wchodzą i wychodzą z pomieszczeń w ciągu dnia, noszenie przy sobie dwóch par okularów bywa uciążliwe. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem mogą być okulary z soczewkami fotochromowymi.

Soczewki fotochromowe automatycznie dostosowują się do zmieniających się warunków oświetleniowych, zapewniając komfort widzenia zarówno podczas aktywności na świeżym powietrzu w słoneczny dzień, jak i w pomieszczeniach. Jest to funkcjonalne rozwiązanie 2 w 1, łączące standardowe okulary korekcyjne z okularami przeciwsłonecznymi w jednej oprawie.

- Soczewki fotochromowe działają na zasadzie reakcji chemicznej. Za sprawą promieniowania UV soczewki aktywują się i zmieniają swoje właściwości, a dokładniej zabarwiają się ograniczając transmitancję intensywnego światła słonecznego i promieniowania UV. Kiedy intensywność światła spada proces się odwraca, a soczewki ponownie stają się bezbarwne. Dzięki stosowanym obecnie technologiom, soczewki fotochromowe bardzo szybko dostosowują się do natężenia światła i oferują aktywnym osobom pełną ochronę przed promieniowaniem UV – tłumaczy Sylwia Kijewska, optometrystka, ekspertka Hoya Lens Poland. - Fotochromy zmieniają swoje zabarwienie w zależności od natężenia światła słonecznego i są zdolne do przyciemniania się również w pochmurne dni, w wyniku przenikania przez chmury promieni UV, które aktywują cały proces. Dlatego czasami mówi się, że te soczewki są światłoczułe – dodaje optometrystka.

Rewolucja po transformacji

Fotochromy, mimo wielu swych zalet, wciąż kojarzone są przez wielu Polaków z reliktem PRL’u i ciemnymi, grubymi szkłami noszonymi głównie przez starsze osoby. Wiele osób ta kwestia zniechęca do ich wyboru. Natomiast przyglądając się ofercie dostępnych na rynku soczewek łatwo można stwierdzić, że dziś jest ona nieporównywalnie większa i znacznie udoskonalona. Obecnie użytkownicy okularów mogą wybierać spośród wielu opcji, dzięki czemu soczewki z łatwością można dostosować do swojego stylu i potrzeb. Do wyboru są na przykład różne kolory soczewek, takie jak brązowy, szary, zielony czy niebieski. Kolejną opcją jest intensywność ich zabarwienia – np. kierowcy mogą zdecydować się na soczewki, które zabarwiają się nawet za szybą w samochodzie. Ciekawą propozycją jest także powłoka lustrzana nadająca nie tylko styl i modny wygląd okularom, ale także chroniąca przed uciążliwymi odblaskami świetlnymi.

Najważniejsza w przypadku soczewek fotochromowych jest jednak ich funkcjonalność, a więc możliwość przyciemniania i rozjaśniania. Dla aktywnych osób istotny jest czas obu tych procesów. W tej kwestii, podobnie jak w przypadku wyglądu soczewek, przez ostatnie lata nastąpiła rewolucja.

- Soczewki fotochromowe zawsze będą dużo szybciej się przyciemniały niż rozjaśniały. Ma to związek z czasem potrzebnym na wystąpienie odpowiedniej reakcji chemicznej. Natomiast obecnie w fotochromach stosowane są dużo bardziej zaawansowane technologie niż miało to miejsce 30 czy 40 lat temu. Dzięki nim najszybsze na rynku soczewki rozjaśniają się do połowy stopnia pełnego zaciemnienia w pomieszczeniu już nawet w ciągu 50 sekund, a więc znacznie szybciej niż poprzednie generacje. Co więcej, w wybranych wariantach oferują one także ochronę nie tylko przed promieniowaniem UV, ale także modułową kontrolę niebieskiego światła, chroniąc użytkowników nie tylko na zewnątrz przed światłem słonecznym, ale i wewnątrz – podczas pracy przed ekranami urządzeń cyfrowych – zauważa Sylwia Kijewska.

Pamiętać przy tym należy, że soczewki fotochromowe to nie tylko wygoda w postaci jednej pary okularów niezależnie od natężenia otaczającego nas światła, ale również większy komfort widzenia w intensywnym świetle, czy mniej dolegliwości w związku z olśnieniem, potocznie nazywanym „oślepieniem”. Jest to szczególnie ważne dla osób bardziej wymagających pod kątem komfortu i jakości widzenia w różnych warunkach nasłonecznienia.

Dzięki swojej uniwersalności i możliwości dostosowania ich do różnych potrzeb, soczewki fotochromowe mogą zaoferować użytkownikom wiele korzyści. Decydując się na nie można cieszyć się swobodą i wygodą bez konieczności wymiany okularów w zależności od warunków pogodowych. Niemniej istotną kwestią jest także możliwość oszczędności. Zakup jednych okularów spełniających dwie funkcje może okazać się bardziej korzystny cenowo. Należy jednak pamiętać, aby kupno okularów fotochromowych poprzedzić wizytą u specjalisty ochrony wzroku w celu dobrania właściwej korekcji, jak też odpowiednich uszlachetnień.

i Autor: Materiały prasowe Soczewki