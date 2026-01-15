Wypadek autobusu miejskiego i osobówki w Markach. Są ranni, jedna osoba reanimowana

Do wypadku doszło przed świtem, ok. godz. 6.20. Autobus uderzył w prawy bok samochodu. Kierowca był przytomny, jednak jego pasażer odniósł ciężkie obrażenia. Był nieprzytomny i zakleszczony w zmiażdżonym wraku. Strażacy musieli uwolnić go przy pomocy specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.

– Ok. 6.22 autobus linii nr 340 zderzył się z pojazdem marki KIA. Pasażer samochodu osobowego przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. W kierunku ul. Radzymińskiej jeden pas pozostaje zablokowany – powiedziała „Super Expressowi” młodszy aspirant Małgorzata Staniszewska z Komendy Stołecznej Policji. – Na ten moment trwają ustalenia przyczyn zdarzenia. Kierujący byli trzeźwi – dodała policjantka.

Wypadek na autostradzie A4 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie

W czwartek po południu (23 października) doszło do podobnego wypadku w okolicy Galerii Mokotów w Warszawie. Ciężarówka z lawetą, na której przewożona była koparka, zderzyła się z autobusem miejskim. Siedmiu pasażerów autobusu zostało rannych, w tym dwie osoby trafiły do szpitala. – Prawym pasem jechała ciężarówka z lawetą, na której była koparka. Kierowca, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej – relacjonował mł. asp. Paweł Chmura z KSP. W wyniku zderzenia rannych zostało siedmiu pasażerów autobusu. Dwie osoby z poważniejszymi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowało osiem karetek pogotowia. Więcej o tym nieszczęśliwym zdarzeniu przeczytasz TUTAJ.