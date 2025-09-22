SodaStream od lat pokazuje, że system refillowy się opłaca

Nowa rzeczywistość od 1 października 2025

Od października tego roku w Polsce zostanie wprowadzony system kaucyjny, który obejmie butelki PET, puszki aluminiowe i butelki szklane o pojemności do 3 litrów. Mechanizm jest prosty: konsument płaci dodatkową kaucję przy zakupie towaru w objętym opakowaniu, a gdy odda puste opakowanie w punkcie zbiórki, otrzymuje zwrot pieniędzy.

Jak wynika z raportu „W pułapkach jednorazowości - czekając na kaucję – co Polacy wiedzą o nadchodzącym systemie kaucyjnym?” – prawie co czwarty Polak (23%) nigdy nie słyszał o systemie kaucyjnym i nie wie, że zacznie on funkcjonować już za kilka tygodni. Ten brak świadomości może oznaczać trudności w implementacji nowego systemu. To nie tylko ważna zmiana w codziennych nawykach konsumentów, ale też fundamentalny krok w stronę bardziej świadomego wykorzystania zasobów i budowania gospodarki obiegu zamkniętego.

Kaucja w praktyce – co oznacza dla konsumenta

System kaucyjny wprowadzi nowe obowiązki dla konsumentów. Za butelki PET i puszki będą musieli płacić kaucję w wysokości 0,50 zł, a za butelki szklane – 1 zł. Kluczowe będzie też przechowywanie opakowań w nienaruszonej formie i ich zwrot w wyznaczonych punktach odbioru.

To rozwiązanie będzie wymagało od użytkowników dodatkowej uwagi i organizacji – opakowań nie można uszkodzić, trzeba je gromadzić i regularnie odnosić do punktów zbiórki.

Rola SodaStream w gospodarce obiegu zamkniętego

SodaStream od lat oferuje praktyczną alternatywę dla jednorazowych opakowań w postaci butelek wielorazowych i saturatorów. Marka jest niekwestionowanym liderem na rynku – wybiera ją niemal połowa (47%) wszystkich posiadaczy saturatorów.

Korzyści z posiadania rozwiązań SodaStream są wieloaspektowe. Użytkownicy nie muszą nosić ciężkich zgrzewek, zyskują więcej miejsca w kuchni i ciesz się wygodą w codziennym użytkowaniu. Istotne są również benefity ekonomiczne oraz, co szczególnie ważne w kontekście nadchodzących zmian, znacznie mniej opakowań do gromadzenia i przechowywania na potrzeby systemu kaucyjnego.

Butelki termiczne – codzienny komfort w nowej odsłonie

Portfolio SodaStream obejmuje również butelki termiczne wielokrotnego użytku, które pozwalają mieć napój zawsze pod ręką i dopasować go do własnych preferencji – od stopnia nagazowania po dodatek syropu czy owoców. Nowe rozwiązania, takie jak butelka Fizz&Go, są ergonomiczne i wygodne w codziennym użytkowaniu – można je zabrać do pracy, w podróż czy na spacer, bez konieczności korzystania z jednorazowych opakowań objętych kaucją.

Ta funkcjonalność nabiera szczególnego znaczenia w obliczu zmian systemowych – klienci SodaStream już teraz mają alternatywę, która wyprzedza regulacje i eliminuje potrzebę kupowania napojów w jednorazowych opakowaniach.

Refill i system kaucyjny w DNA marki

Podejście SodaStream do koncepcji „refillu" jest widoczne także w systemie wymiany cylindrów CO₂. Użytkownicy nie wyrzucają pustych cylindrów, lecz wymieniają je na pełne, co stanowi doskonały przykład gospodarki obiegu zamkniętego w praktyce.

Rozwiązania marki już dziś wpisują się w tę filozofię, przynosząc nie tylko oszczędność czasu i miejsca, ale także umożliwiając zgodność z kierunkiem, w jakim zmierza rynek i obowiązujące przepisy. Podczas gdy inni konsumenci będą musieli przyzwyczajać się do nowych obowiązków związanych z systemem kaucyjnym, posiadacze saturatorów SodaStream już funkcjonują zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.