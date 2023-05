Sposoby na niemarnowanie żywności w domu

To najdroższy kwiat na świecie. Kosztuje tyle co dom, a i tak są chętni, by go kupić. Większość Polaków ma podobny w domu

Zero waste zaczyna się w głowie

W Polsce marnuje się około 5 mln ton żywności rocznie1. Każdemu z nas zdarza się wyrzucić pomarszczoną marchewkę, wyschnięty chleb czy zepsuty obiad sprzed kilku dni. Negatywnymi skutkami są nie tylko straty finansowe, ale również wpływ na naszą planetę i środowisko. To dlatego podejście zero waste w kuchni już od dłuższego czasu zyskuje na popularności – dzięki niemu ograniczamy marnowanie i oszczędzamy.

- Coraz więcej mówi się o problemie marnowania żywności i jego ogromnej skali w Polsce. Nie zawsze jednak znajomość teorii przekłada się na praktykę i wprowadzenie konkretnych zmian w naszych domach. A działań, które można podjąć jest wiele – od przemyślanego planowania, przez odpowiedzialne kupowanie, prawidłowe gotowanie, aż po odpowiednie przechowywanie i dzielenie się nadwyżkami jedzenia, na przykład w jadłodzielniach WINIARY – mówi Magdalena Jabłońska, Specjalista ds. rozwoju komunikacji WINIARY.

Jeśli zastanawiasz się od czego zacząć, by ograniczyć marnowanie żywności, oszczędzić pieniądze i zminimalizować odpady – z pomocą przychodzi marka WINIARY. We współpracy z ekspertami – m.in. Jagną Niedzielską, propagatorką ruchu zero waste – dostarcza porad i narzędzi, które wspierają konsumentów w zmianie nawyków i inspirują do świadomego i odpowiedzialnego prowadzenia swojej kuchni.

Zaplanuj i kupuj z głową

Podjęcie osobistej walki z marnowaniem żywności zaczyna się od przemyślanego robienia zakupów. Zanim stworzymy listę, warto zaplanować posiłki na kilka najbliższych dni, uwzględniając wszystkich domowników. Pozwoli nam to precyzyjnie ułożyć listę wraz z potrzebnymi ilościami oraz uniknąć niepotrzebnej improwizacji w sklepie. Na stronie www.winiary.pl dostępny jest planner posiłków – My Menu Plan – który zaproponuje menu, zgodne z naszymi preferencjami żywieniowymi oraz przygotuje gotową listę zakupów. Przed wyjściem do marketu zajrzyjmy również do lodówki i szafek, żeby sprawdzić czy przypadkiem nie leżą tam produkty, które znajdują się na naszej liście, a o których zapomnieliśmy. Do sklepu chodźmy zawsze z własną torbą – dobrym rozwiązaniem jest zostawienie kilku sztuk w samochodzie lub przy wyjściu z domu. I nigdy nie róbmy zakupów głodni – wtedy wszystko będzie wyglądało pysznie i prawie na pewno, kupimy za dużo.

Gotuj sprytnie i odpowiednio przechowuj

Kolejnym krokiem do niemarnowania jest przygotowywanie posiłków z wykorzystaniem składników, które zostały nam z poprzedniego dnia. Na stronie www.winiary.pl dostępnych jest około 7 tys. przepisów kulinarnych, z czego niemal 600 utrzymanych jest w duchu zero waste. W łączeniu różnych warzyw, mięsa lub wegetariańskich odpowiedników, które akurat mamy pod ręką świetnie sprawdzają się różnego rodzaju sosy w słoikach, pasty, czy dressingi.

A po gotowaniu – kluczowe jest odpowiednie przechowywanie. Jak to robić, żeby żywność dłużej zachowała świeżość? Lodówki są skonstruowane w taki sposób, aby dopasowywać temperaturę w każdej szufladzie oraz w drzwiach do konkretnych produktów, dlatego nie powinniśmy losowo wykładać ich na półki, ale starać się utrzymywać w porządku. Znaczenie ma temperatura – inna na różnych poziomach lodówki, ale również nasza wygoda – układ powinien być dla nas intuicyjny. Co dwa-trzy miesiące lodówkę należy dokładnie umyć, a raz na tydzień lub dwa tygodnie – przetrzeć jej półki i ściany. Zasad dotyczących przechowywania jest znacznie więcej – można je znaleźć na stronie https://www.winiary.pl/porady-i-inspiracje/przechowywanie-zywnosci/

Masz za dużo? Podziel się!

A jeśli mimo to, od czasu do czasu i tak zostanie nam jedzenie, z którym nie mamy co zrobić – możemy je zamrozić, zawekować lub podzielić się z innymi. Wystarczy szczelnie zapakować danie, np. w słoik, i zanieść do jednej z jadłodzielni. Marka WINIARY otworzyła już 12 takich punktów, a na stronie https://www.winiary.pl/lista-jadlodzielni-w-polsce/ znajduje się mapa wszystkich jadłodzielni w całej Polsce.

To tylko kilka prostych kroków, które możesz podjąć dziś, by Twoja kuchnia stała się bardziej zero waste. Dołączysz do nas?

i Autor: Materiały prasowe Winiary

