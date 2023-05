Wielka konkurencja Pepco otwiera sklepy w Polsce. Promocje w Woolworth zwalą Cię z nóg. Modne spodnie dla kobiet po 50-tce za 25 zł!

Otwarcie Woolworth w Polsce. Gdzie będą sklepy?

Woolworth to niemiecka sieciówka, która bezpośrednio konkuruje z Pepco. Biorąc pod uwagę popularność Pepco w Polsce, to można przewidywać, że sklepy Woolworth cieszyć się będą sporym zainteresowaniem. Sieć planuje ekspansję na polski rynek i otwieranie kolejnych placówek. Już teraz zakupy w Woolworth zrobią mieszkańcy Krakowa oraz Poznania, a już niebawem także i Warszawy. W piątek, 26 maja otwarta zostanie lokalizacja Woolworth w Warszawie w Forcie Wola przy ulicy Połczyńskiej. Woolworth wyróżnia bogata oferta urządzeń AGD. My postanowiliśmy przyjrzeć się modowym promocjom z okazji otwarcia.

Promocje Woolworth na otwarcie w Polsce. Modne spodnie damskie za 25 zł

Woolworth podobnie jak Pepco stawia na uniwersalne ubrania, które będą pasować do wielu stylizacji. To elementy szafy kapsułowej, które warto mieć w swojej szafie. Z okazji otwarcie sklepów Woolworth w Polsce klineci znajdą między innymi klasyczne topy damskie w cenie 9 zł. Hitem promocji Woolworth mogą okazać się jednak zwiewne spodnie damskie za 25 zł. To wyboru są aż trzy wersje kolorystyczne, w tym model w kwiaty. Tego rodzaju print jest jednym z hitów nadchodzącego lata. Spodnie damskie z promocji Woolworth idealnie sprawdzą się do casualowych stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe Woolworth

