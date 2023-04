Każdy wierny przynajmniej raz w roku powinien przystąpić do spowiedzi. Większość katolików za najważniejszą spowiedź uznaje właśnie tę przed świętami Wielkanocy. Ci, którzy spowiadają się raz w roku często stresują się rozmową z księdzem w konfesjonale. Dlatego warto wcześniej zrobi c rachunek sumienia i przygotować listę grzechów, bo to z czego powinniśmy się spowiadając często zmienia się z biegiem czasu i wraz z rozwojem technologi. Może to być np. hejt w internecie, złośliwe komentarze, mobbing czy zanieczyszczanie środowiska.

Grzechy do spowiedzi. Z czego powinniśmy się spowiadać?

Według kościoła jest siedem grzechów głównych: pycha, chciwość , nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. W konfesjonale spowiedź wiernego musi uwzględnić grzechy ciężkie i grzechy śmiertelne. To z nich wywodzą się pozostałe przewinienia podzielone na grzechy ciężkie i grzechy powszednie. Te drugi odpuszczane są w zbiorowym akcie pokuty, który następuje na początku każdej mszy świętej.

Jakie są najczęstsze grzechy? Lista grzechów, która ułatwi spowiedź

Jak podaje serwis „Aletia.org” przy spowiedzi grzechy powinniśmy ujmować w najprostszy możliwy sposób. Nie trzeba podawać szczegółów, chyba, że poprosi oto spowiednik. Oprócz grzechu, trzeba także wyznać ile razu został popełniony. Jeśli nie pamiętamy dokładnie, możemy powiedzieć, że kilka razy. Serwis podaje uniwersalną listą grzechów stworzoną przez księdza. Można ją ze sobą zabrać do konfesjonału.

Nie miłowałem/am Boga całym sercem i z całej duszy. W życiu przedkładałem/am różne rzeczy czy ludzi nad Pana Boga. Nie zachowywałem/am szacunku należnego rodzicom czy przełożonym. Wypowiadałem/am imię Boże bez potrzeby. Byłem źródłem zgorszenia w oczach Boga lub Kościoła, dając zły przykład jako chrześcijanin/ka. Grzeszyłem/am pychą. Byłem/am nieuprzejmy/a w stosunku do niektórych osób. Okazywałem/am niecierpliwość ludziom z mojego otoczenia. Dałem/am się ponieść gniewowi. Osądzałem/am innych. Grzeszyłem/am myślą. Stosowałem/am środki antykoncepcyjne, zamykając się na dar życia od Boga. Miałem/am nieczyste myśli, które sprowadzały mężczyzn lub kobiety do roli przedmiotu. Nie zachowywałem/am umiaru w jedzeniu bądź w piciu. Stosowałem/am narkotyki. Skłamałem/am. Zazdrościłem/am innym tego, czego sam nie posiadam. Nie okazywałem/am wdzięczności za otrzymane dary.

Spowiedź tekst. Jak zacząć się spowiadać?

Każda spowiedź zaczyna się od znaku krzyża i pozdrowienia. Następnie spowiednik wzywa do wyznania grzechów. Spowiadający się mówi, kiedy ostatni raz był u spowiedzi oraz czy wypełnił pokutę. Gotowy tekst spowiedzi brzmi następująco: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem/am (..), pokutę odprawiłam/em. Popełniłem następujące grzechy:(…). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

ZOBACZ TEŻ: Co w prezencie na komunię? Operacja plastyczna zamiast Biblii. Pomysły na oryginalny upominek mogą szokować

Sonda Jak często chodzisz do spowiedzi? Co miesiąc Dwa razy w roku Raz w roku To zależy od potrzeby, ale minimum raz w roku