Straaasznie fajna impreza halloweenowa z Tygryskiem!

Podlewam tym płynem strelicję co 3 tygodnie. Rośnie jak szalona i ma boskie zielone liście. Domowy nawóz do strelicji

Mieszam ze sobą i przelewam do pojemnika z przykrywką. Domowy płyn do spryskiwaczy zimowy za grosze

Kroję, wyciskam na to i wkładam do bębna pralki. Po jednym cyklu prania pralka jest jak nowa. Ani śladu kamienia oraz osadów po detergentach. Czyszczenie pralki

Halloweenowa impreza może zapewnić najmłodszym moc niezapomnianych wrażeń. To z okazji tego święta mogą przebrać się w najbardziej szalone stroje, pomalować buzie i… zdobywać smakowite upominki lub robić psikusy. Które dziecko o tym nie marzy? Warto także pamiętać, że takie tematyczne kinderparty może być wypełnione oryginalnymi zabawami, na które na co dzień nie ma czasu. Już samo tworzenie kostiumu to nie lada frajda, ale wcielenie się w wymarzoną postać i zaprezentowanie się w takim wydaniu przed kolegami i koleżankami z przedszkola czy szkoły to dopiero jest coś!

Tygryski… albo psikus!

Pamiętając, że nie ma dobrej zabawy bez dobrych przekąsek, dopilnujcie, by na liście gości nie zabrakło Tygrysków. Jakich? Na pewno klasycznych naturalnych, po które z ochotą sięgnie każdy gość oraz deserowych, dostępnych w aż w pięciu przepysznych wariantach: miód malina, jabłkowym, truskawkowym, czekoladowym i toffi przygotowanych z myślą o fanach przekąsek „ze smakiem”. Te Tygryski to przekąski w formie chrupek kukurydzianych, barwione wyłącznie owocami i warzywami. Nie znajdziemy tu sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku ani oleju palmowego, a dzięki bazie w postaci kaszy kukurydzianej są bezglutenowe. OK, jest co chrupać, ale w co się bawić? Tutaj także z pomocą przychodzą Tygryski! Dzieciaki mogą na przykład zrobić „straszaka” z Tygrysków, bo chrupki łatwo można ze sobą „skleić” tworząc niesamowite formy albo narysować swojego Tygryska w halloweenowym stroju w ramach konkursu plastycznego z mini nagrodami. Ponadto mnóstwo pomysłów na taneczne i ruchowe zabawy, w tym tygryskowe teledyski – bo tańczyć i śpiewać każdy może! – znajdziecie na kanale marki w serwisie YouTube. Brzmi jak gotowy przepis na fantastyczne halloweenowe kinderparty? Straaasznie się z tym zgadzamy!

i Autor: Materiały prasowe Tygryski