SUV czy kombi – który samochód jest wygodniejszy dla rodziny z dziećmi?

O wygodzie rodziny bardziej niż typ nadwozia decydują tylna kanapa i możliwość wygodnego montażu fotelików

Kombi zwykle ułatwia wkładanie ciężkiego bagażu dzięki niżej położonemu progowi bagażnika

SUV może ułatwić zapinanie dziecka w foteliku, ale do bagażnika trzeba w nim podnosić rzeczy wyżej

Przed zakupem warto sprawdzić samochód z własnymi fotelikami i wózkiem, a przy trójce dzieci także z dorosłym pasażerem na tylnej kanapie

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SUV czy kombi dla rodziny z dziećmi? Wybór zależy od codziennego użytkowania

Zarówno SUV, jak i kombi mogą być dobrym wyborem dla rodziny z dziećmi, jeśli dany model ma wygodną tylną kanapę i praktyczny bagażnik. SUV częściej daje wyższą pozycję za kierownicą oraz wyżej położone siedziska, co dla części rodziców jest wygodne podczas wkładania dziecka do fotelika. Kombi jest zazwyczaj niższe, przez co łatwiej zapakować wózek, walizkę albo rowerek bez podnoszenia ich tak wysoko.

Przy jednym dziecku różnice bywają mało odczuwalne. Przy dwójce lub trójce dzieci ważniejsze od pojemności bagażnika stają się szerokość tylnej kanapy, miejsce na nogi za przednimi fotelami i możliwość otwarcia drzwi na ciasnym parkingu. Inne potrzeby ma rodzina, która jeździ głównie po mieście, a inne ta, która regularnie pokonuje długie trasy.

Foteliki dziecięce: tylna kanapa często jest ważniejsza niż rozmiar auta

Tylna kanapa decyduje o tym, czy samochód naprawdę będzie wygodny dla rodziny. Nawet duży SUV może mieć mocno wyprofilowane skrajne siedzenia albo mało miejsca między fotelikami. Wtedy trudno zapiąć pas, dosięgnąć klamry lub usiąść między dziećmi. Z kolei dobrze zaprojektowane kombi może bez problemu pomieścić dwa duże foteliki i dorosłego pasażera.

W Polsce dziecko, które ma mniej niż 150 cm wzrostu, powinno podróżować w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym, dopasowanym do jego wzrostu i masy ciała. Dlatego przed zakupem nie warto zakładać, że dwa albo trzy foteliki zmieszczą się tylko dlatego, że auto ma pięć miejsc. Trzeba sprawdzić, czy foteliki stoją stabilnie, nie blokują się wzajemnie i nie ograniczają przesuwania przednich siedzeń.

Warto też sprawdzić, czy łatwo dostać się do mocowań ISOFIX, czy auto ma punkty Top Tether, czyli zaczepy dla górnego pasa mocującego fotelik, oraz czy pasy bezpieczeństwa są wystarczająco długie. Fotelik można w wielu przypadkach zamontować pasem samochodowym, ale zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją auta i producenta fotelika. Przy foteliku montowanym tyłem do kierunku jazdy sprawdź również, czy za przednim fotelem zostaje wystarczająco dużo miejsca.

Bagażnik w SUV-ie i kombi: liczy się nie tylko liczba litrów

Bagażniki w SUV-ie i kombi mogą mieć podobną pojemność podawaną w litrach, ale w codziennym użyciu mogą wyraźnie się różnić. W kombi często łatwiej wsunąć ciężki wózek lub zakupy, ponieważ podłoga znajduje się niżej. W SUV-ie przedmioty trzeba zwykle unieść wyżej, co po spacerze z niemowlęciem na rękach może być po prostu mniej wygodne.

Nie patrz wyłącznie na deklarowaną pojemność bagażnika. Sprawdź wysokość progu, szerokość otworu po uniesieniu klapy, kształt boków i to, ile miejsca zajmuje roleta lub osłona bagażnika. Długi, niski bagażnik kombi dobrze sprawdza się przy wózku i walizkach, natomiast bardziej pionowa przestrzeń SUV-a może ułatwić przewożenie wyższych rzeczy, na przykład dziecięcego rowerka bez demontażu kół.

Przyda się także równa podłoga po złożeniu oparć, haczyki na torby, schowek na drobiazgi i możliwość łatwego wyjęcia rolety. Jeśli samochód ma wozić psa, sprawdź, czy po ustawieniu klatki lub transportera nadal zostaje miejsce na podstawowy bagaż rodziny.

Wsiadanie z dziećmi i parkowanie: codzienna wygoda

SUV może ułatwić zapinanie dziecka, bo rodzic nie musi tak nisko pochylać się nad tylną kanapą. Różnicę odczują zwłaszcza rodzice, którzy kilka razy dziennie wkładają do auta niemowlę w nosidle albo pomagają małemu dziecku wsiąść. Jednocześnie wyżej położone siedzenie oznacza, że starsze dziecko może potrzebować więcej czasu, by wejść samodzielnie, a ciężki wózek trzeba podnosić wyżej.

Do niższego kombi dzieci zwykle łatwiej wchodzą samodzielnie, a rodzic nie musi podnosić ich tak wysoko jak do SUV-a. Warto jednak sprawdzić, jak szeroko otwierają się tylne drzwi. Szerokie drzwi pomagają przy montażu fotelika, lecz na wąskich miejscach parkingowych mogą utrudniać wysiadanie.

Do jazdy po mieście znaczenie mają też wymiary zewnętrzne, promień skrętu i widoczność podczas cofania. Większy SUV nie musi być mniej wygodny w prowadzeniu, jeśli ma dobrą kamerę i czujniki, ale jego wysokość oraz szerokość mogą być uciążliwe w niskim garażu lub na ciasnym parkingu pod szkołą.

Bezpieczeństwo rodzinnego auta: SUV i kombi warto oceniać model po modelu

Bezpieczeństwa nie da się uczciwie ocenić wyłącznie po tym, czy samochód jest SUV-em, czy kombi. Większe i cięższe auta mogą lepiej chronić osoby w środku w zderzeniu z lżejszym pojazdem, ale Warto też sprawdzić, jak konkretny model zachowuje się w testach bezpieczeństwa i jakie ma systemy wspierające kierowcę. Dlatego lepiej porównywać wyniki testów konkretnej wersji auta oraz wyposażenie bezpieczeństwa niż kierować się samą bryłą nadwozia.

Przed podpisaniem umowy warto zrobić praktyczną przymiarkę z własnym sprzętem. Na oględziny zabierz fotelik lub foteliki, wózek, a jeśli auto ma wozić troje dzieci, także osobę, która usiądzie między nimi. Sprawdź wtedy najważniejsze rzeczy:

czy foteliki da się zamontować stabilnie i bez wzajemnego nacisku

czy po zamontowaniu fotelika tyłem do kierunku jazdy przedni pasażer ma dość miejsca na nogi

czy starsze dziecko i dorosły pasażer mogą łatwo zapiąć pasy na tylnej kanapie

czy wózek mieści się bez zdejmowania kół lub składania dodatkowych elementów

czy klapa bagażnika i tylne drzwi można wygodnie otworzyć w miejscu parkowania

Jeśli oba auta wypadną podobnie w takiej próbie, wybierz to, które lepiej pasuje do waszych codziennych tras i sposobu pakowania. Dla rodziny często wożącej dużo bagażu i jeżdżącej po mieście praktyczniejsze bywa kombi. SUV może być wygodniejszy, gdy wyższa pozycja siedzenia, łatwiejsze zapinanie malucha i prześwit na gorszych drogach mają dla was większe znaczenie.

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