Świąteczne filmy w telewizji. Popularny kanał będzie pokazywał tylko gwiazdkowe produkcje. Mamy cały program

W ciemne zimowe wieczory, gdy coraz częściej zamiast śniegu pada deszcz, marzy nam się świat, w którym święta są jak z bajki. Dlatego zimowej scenerii szukamy na ekranach telewizorów. Mimo że świąteczne filmy są słodkie i do bólu naiwne, to sprawiają, że cieplej robi się na sercu. W grudniowe weekendy będzie można otulić się kocem, zrobić kakao i oglądać dobrze znane, ale także premierowe produkcje z gwiazdką w tle.

Gdzie obejrzeć filmy świąteczne? Świąteczne filmy w telewizji. Popularny kanał będzie pokazywał tylko gwiazdkowe produkcje

Od 1 do 22 grudnia w ramach odliczania do świąt kanał telewizyjny POLSAT CAFE zamienia się w Christmas TV. W każdą sobotę i niedzielę od 6:00 do 20:00 emitowane będą wyłącznie filmy świąteczne. Nie zabraknie wzruszających obrazów i komedii, które bawią do łez. Wśród tytułów znajdują się gwiazdkowe hity ostatnich lat jak np. „Wspólny prezent”, którego bohaterką jest Amy. Artystka w zamian za pomoc w kontroli przeciwpożarowej uczy przystojnego strażaka — Liama, szyć patchworki. W programie jest także „Zimowa podróż księżniczki”, opowiadająca o miłosnych perypetiach księżniczki Camille podczas jej wyprawy do Ameryki. Można będzie także śledzić losy Elise, autorki popularnego podcastu, która padnie ofiarą intrygi w filmie „Świąteczny Casanova”. Poniżej pełny program świątecznych filmów w POLSAT CAFE.

Filmy świąteczne w telewizji. Program POLSAT CAFE

1 grudnia 2024

07:10 - Boże Narodzenie w Paryżu

09:00 - Prezenty na zamówienie

10:50 - Gwiazdka przy Piątej Alei

12:40 - Kawaler na święta

14:30 - Święta przy świecach

16:20 - Niezapomniane Boże Narodzenie

18:10 - Świąteczny Casanova

7 grudnia 2024

07:10 - Kawaler na święta

09:00 - Mój świąteczny film

10:50 - Znaleźć miłość przed Gwiazdką

12:40 - Święta z alpakami

14:30 - Świąteczne życzenia Megan

16:20 - Wspólny prezent

18:10 - Dziedziczka i Gwiazdka

8 grudnia 2024

07:10 - Bilet do innego świata

09:00 - Szkockie Boże Narodzenie

10:50 - Prezenty na zamówienie

12:40 - 12 świątecznych wyzwań

14:30 - Śnieżna Gwiazdka

16:20 - Prezent na Gwiazdkę

18:10 - Świąteczne wakacje

14 grudnia 2024

07:10 - Wesołych Świąt

09:00 - Święta przy świecach

10:50 - Świąteczne wakacje

12:40 - Świąteczny Casanova

14:30 - Gwiazdka z księciem

16:15 - Zimowa podróż księżniczki

18:05 - Gwiazdka z bonusem

15 grudnia 2024

07:10 - Święta z alpakami

09:00 - Kolęda idealna

10:50 - Dziedziczka i Gwiazdka

12:40 - Narysować Gwiazdkę

14:30 - Zdążyć na Gwiazdkę

16:15 - Moja ulubiona choinka

18:05 - Gwiazdka i 9 kotów

21 grudnia 2024

07:10 - Zdążyć na Gwiazdkę

09:00 - Śnieżna Gwiazdka

10:50 - Szkockie Boże Narodzenie

12:40 - Prezent na Gwiazdkę

14:30 - Niezapomniane Boże Narodzenie

16:20 - Duchy minionych świąt

18:10 - Świąteczne menu

22 grudnia 2024

07:05 - Znaleźć miłość przed Gwiazdką

08:55 - Świąteczne wakacje

10:45 - Gwiazdka z bonusem

12:40 - Wspólny prezent

14:30 - Święta w Glenbrooke

16:20 - Zakochać się na Gwiazdkę

18:20 – Miłość na stoku