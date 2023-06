Świętuj Dzień Ojca na słodko

Jak zobaczysz to wideo to przestaniesz potrząsać solniczką. Szef kuchni zdradza ukrytą funkcję solniczki. "Wow, to zmieniło moje życie"

Pomimo zabieganej codzienności, warto znaleźć czas, aby spędzić go na budowaniu relacji z bliskimi. Z takim przesłaniem przychodzi do konsumentów w tym roku marka Oreo, która z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, pragnie po raz kolejny zwrócić uwagę na rolę ojca w życiu rodzinnym i zachęcić do spędzenia z nim cennych chwil, wykonując ulubione aktywności. Wspólna zabawa np. w klocki będzie idealnym pomysłem na dostarczenie rozrywki zarówno dzieciom, jak i tacie. Dzięki tegorocznej loterii konsumenckiej, Oreo daje możliwość wygrania voucherów do empik.com, które można zrealizować na zakup klocków, a nawet wyjazdu do samego Legolandu!

Słodki prezent dla taty

Po dniu pełnym zabawy i wrażeń, każdemu przyda się chwila odpoczynku oraz słodka przekąska. Oreo w swoim portfolio posiada szeroki wachlarz produktów w różnych wariantach smakowych, lecz do tych najbardziej rozpoznawalnych niewątpliwie należy Oreo w wersji Original oraz Golden. Zakup ciastek Oreo to więc gwarancja pysznej przekąski i szansa na wygraną atrakcyjnych nagród!

Nowa forma aktywacji

Z okazji nadchodzącego Dnia Ojca Oreo zaprasza wszystkich do udziału w wyjątkowej aktywacji konsumenckiej, którą w tym roku jest loteria z nagrodami. Do wygrania są 4 rodzinne wyjazdy do Legolandu oraz 250 voucherów do empik.com o wartości 500 zł, które można zrealizować na zakup klocków. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy kupić dowolne ciastka Oreo, zachować paragon lub fakturę imienną, zarejestrować zakup na www.oreodzienojca.pl i sprawdzić, czy udało się wygrać. Oferta obowiązuje w dniach 01-30 czerwca 2023 r.

i Autor: Materiały prasowe OREO