Przetworzone? To nie znaczy, że nie zdrowe!

Wydawać by się mogło, że to świeże warzywa są najcenniejszym źródłem witamin i składników odżywczych. W końcu przetworzony produkt wielu kojarzy się z mniej zdrowym odpowiednikiem. Nie jest tak jednak z likopenem – przeciwutleniaczem, którego regularne spożywanie korzystnie wpływa na zdrowie i wygląd. To również on nadaje warzywom i owocom czerwonego koloru. Jak wynika z danych opublikowanych w czasopiśmie Journal of Nutrition and Metabolism1 w 2024 roku, stężenie likopenu w przetworzonych produktach spożywczych jest wyższe niż w świeżych owocach i warzywach. Dzieje się tak, ponieważ obróbka cieplna warzywa rozbija jego ściany komórkowe i automatycznie uwalnia likopen, zwiększając jego dawkę do spożycia. Dla przykładu świeże pomidory zawierają od 0,72-4,2 mg/100 g likopenu, za to już po samym ugotowaniu wzrasta do pewnych 3,70 mg/100 g. Co ciekawe w przetworzonym już sosie pomidorowym możemy go znaleźć 6,20 mg/100 g, a w koncentracie pomidorowym od 5,40–150 mg/100. Za to na najwyższej pozycji znajdziemy ketchup, ponieważ tutaj zawartość likopenu (mg/100 g) to aż 9,90-13,44. Te liczby pokazują, że pomidory poddane obróbce termicznej mogą wnosić do naszych dań nawet więcej wartości niż surowe warzywa.

W których produktach pomidory smakują najlepiej?

Marka PODRAVKA w swoim portfolio dysponuje wieloma pomidorowymi specjałami. Wszystkie są przygotowywane w 100% z najwyższej jakości, świeżych, aromatycznych pomidorów, dojrzewających w śródziemnomorskim słońcu i na żyznych glebach chorwackiego regionu Istria. Należy do nich np. Passata PODRAVKA bez dodatku soli, konserwantów i sztucznych dodatków, która sprawdzi się do dań kuchni polskiej lub śródziemnomorskiej. Kolejna propozycja to przecier pomidorowy PODRAVKA – idealny do przygotowania baz zup i sosów do makaronów, ryżu czy pizzy. Również wielbiciele pomidorów w stałej formie znajdą coś dla siebie, ponieważ marka stworzyła Pomidory w całości bez skórki PODRAVKA. Doskonale sprawdzą się jako składnik zapiekanek, baza do przygotowania sosów pomidorowych lub do przygotowania leczo. Pomysłów na kulinarne kompozycje z ich wykorzystaniem jest wiele - zapraszamy do pomidorowego raju PODRAVKA!

