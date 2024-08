Ten serial to zaskoczenie dla fanów Sylverstra Stallone, który w produkcji „Tulsa King” wciela się w rolę gangstera i robi to tak, że po pierwszym sezonie można było nabrać ochoty na więcej. Serial stworzony dla platformy Paramount+ zyskał ogromną popularność na świecie. W Polsce można go obejrzeć na platformie SkyShowtim, która poinformowała o tym, kiedy odbędzie się premiera, że 2. sezonu.

Sylverster Stallone nigdy nie miał tylu dialogów. Wraca „Tulsa King”. Kiedy 2.sezon?

Bohaterem serialu Tulsa King jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight „Generał” Manfredi (Sylvester Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia, a jego szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu zupełnie dla siebie obcym. W drugim sezonie ponownie pojawią się takie gwiazdy jak Annabella Sciorra i Tatiana Zappardino, a partnerować im będą: Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza i Jay Will, a także Garrett Hedlund i Dana Delany. Pierwszy odcinek będzie można oglądać od 18 września wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

SkyShowtim premiery we wrześniu 2024

Wrzesień to powrót do pracy i szkoły, ale też wyczekiwany czas premier naszych ulubionych seriali i długo wyczekiwanych nowości w SkyShowtime. Oprócz 2. sezonu serialu „Tulsa King” na platfore trafią także inne nowości. Już 5 września w serwisie będzie można zobaczyć miniserial Douglas is Cancelled, w którym doświadczony i szanowany prezenter telewizyjny (w tej roli Hugh Bonneville) staje się bohaterem medialnej burzy i histerii w sieci po opublikowaniu nagrania z nierozważnym żartem na weselu. 23 września dowiemy się więcej, co u Fraisera. Bohater wraca do Bostonu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, nawiązać nowe relacje i spełnić w końcu jedno (lub dwa) marzenia sprzed lat. Przed nami również nowa odsłona kultowej już serii dla dzieci PAW Patrol (Psi Patrol). Nie zabraknie także filmów. 23 września na platformie zadebiutuje produkcja „Żegnajcie laleczki". Komediowy rarytas napisany przez Ethana Coena i Tricię Cooke. Film opowiada o nieskrępowanej i szalonej Jamie (Margaret Qualley), opłakującej kolejne rozstanie z dziewczyną, i jej skromnej przyjaciółce Marian (Geraldine Viswanathan), która desperacko potrzebuje się wyluzować. W poszukiwaniu nowego początku dziewczyny wyruszają w spontaniczną podróż do Tallahassee, ale sprawy szybko się komplikują, gdy po drodze napotykają grupę nieudolnych przestępców. Od 30 września będzie można obejrzeć film „Przeklęta woda". Legendarni producenci horrorów, James Wan i Jason Blum, łączą siły z wizjonerskim reżyserem Bryce’em McGuire’em, aby stworzyć thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych oparty na filmie krótkometrażowym o tym samym tytule. Fabuła opowiada o siedlisku grozy ukrytym w przydomowym basenie. Występują: Wyatt Russell (Falcon i Zimowy Żołnierz) oraz nominowana do Oscara Kerry Condon (Duchy Inisherin).

