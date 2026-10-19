Sypnij 5 łyżek do woreczka i połóż na kokpicie w samochodzie. Wyssie wilgoć, a szyby będą suche. Od razu ruszysz w drogę. Sposób na wilgoć w szybach w samochodzie

Zaparowane szyby w samochodzie to zmora kierowców jesienią i zimą, drastycznie ograniczająca widoczność i bezpieczeństwo.

Istnieje zaskakująco prosty, domowy trik na skuteczne pochłanianie wilgoci: wystarczy 5 łyżek pewnego składnika w woreczku, położonego na kokpicie.

Poznaj ten sekretny składnik, który zapewni Ci suche szyby i klarowną widoczność, gwarantując komfort i bezpieczeństwo każdej podróży!

Sypnij 5 łyżek do woreczka i połóż na kokpicie w samochodzie. Wyssie wilgoć, a szyby będą suche

Wilgoć w aucie to spory problem, który dokucza kierowcom w okresie jesieni i zimy. Najczęściej objawia się zaparowanymi szybami o poranku. To spora niedogodność, która utrudnia widoczność i w efekcie opóźnia ruszenie pojazdem w trasę. Czasami wynika to z nieprawidłowego korzystania z nawiewów w aucie, a czasem jest naturalnym zjawiskiem połączonym z pogodą. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką. Jednak wydaje się to syzyfową pracą, gdyż po chwili szyby znowu są zaparowane. Z pewnością jednym z najskuteczniejszych sposobów na wilgoć na szybach w samochodzie, jest umieszczenie w jego wnętrzu pochłaniacza. Można przygotować go samodzielnie. Wystarczy do bawełnianego woreczka wsypać 5 łyżek żwirku dla kota. Taki pochłaniacz połóż na kokpicie w swoim aucie, a wyssie wilgoć z powietrza i dzięki temu szyby będą suche.

Jak ustawić nawiewy w aucie, aby szyby nie parowały?

Jeśli chcesz zapobiec wilgoci na szybach w samochodzie lub po prostu przyspieszyć ich osuszanie to pamiętaj o kilku ważnych zasadach związanych z użytkowaniem samochodu jesienią i zimą. Duże znaczenie ma odpowiednie ustawienie nawiewów. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.

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