Szałowy trik na przemakające buty. Wydasz 4 zł, a zadziała jak profesjonalny impregnat do obuwia. Zabezpieczy skórzane buty przed wodą

Jak jeść podczas świąt, by nie przytyć? Psycholog zdradza 5 sposobów, by cieszyć się świętami i by dieta nie poszła w las

Byliście grzeczni w tym roku? Perchta już czeka, by Was ukarać. To złowrogi duch świąt. Tego nie wiedzieliście o Bożym Narodzeniu

Jak zabezpieczyć skórzane buty przed wodą i wilgocią?

Odwilż, deszcz i kałuże na chodnikach to wrogowie naszego obuwia. Pod wpływem wody buty zaczynają przemakać, a my odczuwamy nieprzyjemną wilgoć w ich wnętrzu. Niestety w ten sposób bardzo łatwo obuwie się niszczy - skóra matowieje, cholewka się odkleja od podeszwy, a wnętrze ukochanych botków czy kozaków zaczyna po prostu śmierdzieć. Dlatego tak ważne jest regularne impregnowanie butów skórzanych, aby zabezpieczyć je przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Oczywiście przed sezonem jesienno-zimowym warto zaopatrzyć się w profesjonalne impregnaty do obuwia - woski, spraye, które pozostawiają na cholewce ochronną warstwę odpychającą wodę. Jednak jeśli nie masz pod ręką specjalnego impregnatu do obuwia, to wypróbuj domowych sposób na zabezpieczenie skórzanych butów przed wodą.

Co zrobić, aby buty nie przemakały? Kosztuje 4 zł, a działa cuda!

Zastanawiasz się, co zrobić, aby twoje ulubione buty skórzane nie przemakały? Nie musisz kupować drogich środków do ochrony obuwia przed wilgocią. Wystarczy, że w aptece kupisz zwykła bezbarwną wazelinę. Działa ona jak profesjonalny impregnat do butów skórzanych i doskonale je zabezpiecza przed wodą. Wystarczy, że posmarujesz niewielką ilością swoje botki lub kozaki i pozostawisz na kilka godzin. Wazelina będzie chronić buty przed wodą i wilgocią, a także pięknie nabłyszczy skórzaną cholewkę.