“Sztuka inspiracji” z Grupą Żabka. O wygodzie, która idzie w parze z odpowiedzialnością

2026-05-28 14:20 Materiał sponsorowany

Grupa Żabka zaprosiła artystów do rozmowy o codzienności przyszłości. Ilustrator Rafał Szczepaniak i malarka Jagoda Szymkowiak / YAGO stworzyli trzynaście prac inspirowanych ekosystemem modern convenience Grupy Żabka, z uwzględnieniem aspektów odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju. Dziewięć ilustracji i cztery obrazy olejne interpretują słowa klucze – wygoda i odpowiedzialność oraz przedstawiają wizję nowoczesnej wygody jako doświadczenia wpisanego w miejski styl życia, rozwój technologii i rosnącą świadomość konsumencką. Prace zostały zaprezentowane 27 maja br. podczas kameralnego wernisażu w warszawskiej Messalce i stanowią element szerszej platformy komunikacyjnej „Wygodnie i odpowiedzialnie, dla każdego i na co dzień”.

Wygoda jest dziś jednym z najważniejszych elementów stylu życia a czas bardzo cenną walutą. Coraz częściej jednak towarzyszy jej refleksja o jej naturze i odcieniach, a także wyobrażeniu jak wygląda i jaki ma wpływ na otoczenie: gospodarkę, środowisko, społeczności czy własny dobrostan. Projekt „Sztuka Inspiracji” podejmuje te kwestie w sposób niestandardowy, poprzez język sztuki: obrazy, emocje i doświadczenia. Te interpretacje towarzyszą 5-tej rocznicy przyjęcia i realizacji Strategii Odpowiedzialności (ESG) Grupy Żabka oraz niedawno wydanemu Raportowi Rocznemu, zawierającemu sprawozdanie zrównoważonego rozwoju oraz także cyklowi dodatkowych ujawnień pozafinansowych, które w bardziej tradycyjny sposób omawiają ambicje, wyniki, ryzyka i szanse wynikające z agendy ESG.

Do dialogu o tym, czym dziś jest modern convenience, Grupa Żabka zaprosiła dwoje twórców: Rafała Szczepaniaka, ilustratora znanego z inteligentnego, surrealistycznego humoru oraz Jagodę Szymkowiak / YAGO, malarkę i ilustratorkę tworzącą intensywne, ekspresyjne kompozycje. Efektem ich pracy jest cykl trzynastu dzieł inspirowanych ekosystemem, który tworzy Żabka, światem usług, technologii, codziennych rytuałów, relacji międzyludzkich i bardziej świadomych oraz odpowiedzialnych wyborów.

Wymiary odpowiedzialności i wygody

Inicjatywa powstała w ramach platformy komunikacyjnej „Wygodnie i odpowiedzialnie, dla każdego i na co dzień”. Grupa Żabka, tworząc dynamicznie rozwijający się ekosystem rozwiązań typu modern convenience w Polsce i za granicą, wierzy, że wygoda i odpowiedzialność mogą i powinny iść w parze – dla każdego i na co dzień. Praktyczne i użyteczne rozwiązania, w tym żywieniowe oraz usługi dostępne w świecie rzeczywistym i cyfrowym pomagają m.in. dokonywać bardziej świadomych wyborów żywieniowych, przeciwdziałać marnowaniu żywności, być częścią społeczności, realizować codzienne życiowe zadania i rutyny, czy w końcu wybierać produkty i usługi z mniejszym wpływem na środowisko naturalne. Dzięki temu ludzie mogą poświęcić swój czas na to, co dla nich najistotniejsze: dla siebie i bliskich, na przyjaźnie, pasje, odpoczynek.

- W Grupie Żabka konsekwentnie pokazujemy, że odpowiedzialność nie jest dodatkiem do biznesu, ale jedną z naszych wartości i sposobem jego prowadzenia w oparciu o Strategię Odpowiedzialności. Naszą ambicją jest tworzenie rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie, a jednocześnie pomagają ludziom podejmować lepsze, bardziej świadome wybory dla siebie i otoczenia. Inicjatywa „Wygodnie i Odpowiedzialnie. Sztuka Inspiracji” pozwala opowiedzieć o tym z innej perspektywy: tym razem nie przez liczby i wskaźniki, choć one są dla nas bardzo ważne, ale przez emocje, wyobraźnię i doświadczenie obcowania ze sztuką. Tym właśnie sposobem chcemy przybliżyć odbiorcom to jako wygoda i odpowiedzialność mogą ze sobą współgrać dla każdego i na co dzień. – powiedział Rafał Rudzki, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Grupa Żabka.

Sztuka inspiracji

Rafał Szczepaniak stworzył dziewięć ilustracji, w których codzienność staje się nieco surrealistyczna, ale pozostaje rozpoznawalna. Jego bohaterowie funkcjonują w świecie, w którym wygoda jest niemal niewidoczną infrastrukturą dnia: kawa pojawia się po drodze, lepsze wybory żywieniowe nie wymagają wysiłku, technologia działa w tle, a zamykanie obiegu staje się naturalnym odruchem.

-  Tworząc ilustracje, nie skupiałem się na przedstawianiu systemu czy technologii - najważniejszy był dla mnie człowiek. Bez bohatera umieszczonego w centrum te historie byłyby mało ciekawe i trudne do tego, by się z nimi utożsamić. Zależało mi na tym, aby grafiki operowały wielowymiarowością, ale równocześnie chciałem, by były łatwe w odbiorze. Opowiadając o Grupie Żabka, opowiadałem o uniwersalnych ideach, które są dla mnie ważnepowiedział Rafał Szczepaniak, ilustrator.

Jagoda Szymkowiak / YAGO uzupełniła cykl czterema obrazami olejnymi: „W ruchu”, „W żywiole”, „W czasie uwolnionym” i „W sięganiu gwiazd”. Jej prace są dynamiczne, nasycone kolorem, ruchem i ukrytymi znaczeniami. Codzienność nie jest w nich rutyną, ale pulsującą, emocjonalną przygodą.

- Dla mnie wygoda nie jest chłodnym, technologicznym słowem. To jest kolor, ruch, oddech, odzyskany czas, wolność. Malując te obrazy, myślałam o codzienności, która nie musi być szara ani mechaniczna. Może być szybka, intensywna, ale nadal czuła i uważna. –  powiedziała Jagoda Szymkowiak / YAGO, malarka i ilustratorka.

Inicjatywa „Sztuka Inspiracji” tworzy nową przestrzeń i sposób komunikowania się Grupy Żabka z otoczeniem przekładając kompleksowe tematy i idee na język obrazu, które pozwalają poprzez kolor, gest, humor, sceny z życia i lekkie przesunięcie rzeczywistości w stronę wyobraźni zaangażować odbiorcę w refleksję i zaprosić do udziału w artystycznym doświadczeniu.

- W komunikacji marek istnieje stara zasada: ludzie szybko zapominają, co im powiedziałeś, ale długo pamiętają, co poczuli. Powierzając Rafałowi Szczepaniakowi i Jagodzie Szymkowiak trzynaście tematów ze swojej Strategii Odpowiedzialności, Grupa Żabka postawiła właśnie na tę drugą drogę. To rzadko spotykany rodzaj odwagi w korporacyjnej komunikacji, bo emocji nie da się zaplanować w KPI, ale to one decydują, czy przekaz trafia, czy się rozprasza. – powiedział Paweł Tkaczyk, ekspert od komunikacji marek.

Obrazy i ilustracje będzie można obejrzeć w wirtualnej galerii już wkrótce na stronie https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/

Biogramy artystów

Jagoda Szymkowiak / YAGO – malarka, ilustratorka i graficzka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tworzy ekspresyjne, barwne kompozycje, w których ważną rolę odgrywają kolor, ruch, kobiecość, podróże oraz doświadczenie wolności. W jej pracach codzienność spotyka się z wyobraźnią, a figuracja często przenika się z abstrakcyjnym gestem i symbolicznym skrótem.

Jako YAGO rozwija autorski język wizualny łączący malarstwo, ilustrację, rysunek i projektowanie graficzne. W swoich wcześniejszych realizacjach czerpała także z kultury surfingu, natury i morza, łącząc szkic, akwarelę oraz techniki cyfrowe. Tworzy prace pełne energii i intensywnego koloru, często inspirowane kobiecością, samotnymi podróżami i momentami, w których zwykłe życie nabiera emocjonalnej skali. YAGO działa również edukacyjnie i warsztatowo; prowadzi zajęcia z rysunku, akwareli, malarstwa akrylowego, kolażu, linorytu, sitodruku oraz innych technik plastycznych

i eksperymentalnych. Jej praktyka artystyczna łączy więc twórczość własną z pracą z ludźmi i budowaniem przestrzeni do swobodnej ekspresji wizualnej. Współpracowała z m.in. EnterAir, z markami surfingowymi, tworząc unikalne wzory na ubrania oraz autorskie projekty grafik na deskorolki.

Rafał Szczepaniak – artysta wizualny, ilustrator, malarz, filmowiec. W jego pracach wyrazista kreska spotyka się z konceptualnym myśleniem, ironią i surrealistycznym humorem, dzięki temu nawet złożone tematy potrafi przełożyć na obraz, który jest jednocześnie lekki, inteligentny i zapamiętywalny.  Swoje prace prezentował na wystawach m.in. w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, BWA we Wrocławiu oraz w galerii Norweskiego Stowarzyszenia Grafiki Projektowej i Ilustracji w Oslo. Publikował w wielu dziennikach, tygodnikach, magazynach i książkach; jego ilustracje ukazywały się m.in. w „Wysokich Obcasach”, "My commpany", „Newsweeku”, „Machinie”, „Playboyu”, „Dużym Formacie” i „Przekroju”. Jest laureatem nagród i wyróżnień, w tym Srebrnej Chimery w Międzynarodowym Konkursie Projektowania Prasowego, Must Have czy KTR.

