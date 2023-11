Sztuka szkła – niezwykłe eksponaty na wystawie w DESA Unicum

Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, a moja wanna lśni czystością. Robię to za każdym razem, a na mojej wannnie nie ma kamienia oraz zacieków po mydle

W listopadowej odsłonie wystawy designu w DESA Unicum szkło artystyczne zachwyca precyzją wykonania oraz nietuzinkową formą. Znalazło się na niej aż 161 obiektów, zarówno o charakterze kolekcjonerskim, jak i użytkowym. Każdy, kto ceni sobie nowoczesne formy i modnie urządzone wnętrza, znajdzie eksponat, który go urzeknie. Czy będzie to klasyczny świecznik Jana Sylwestra Drosta, czy współczesne kształty w niezwykłych kolorach Aleksandry Zawistowskiej – wystawa w DESA Unicum prezentuje wszystko to, co najpiękniejsze w polskim szklarstwie.

Ekspozycja polskiego szkła nie mogłaby się odbyć bez projektów Zbigniewa Horbowego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wazon z zestawu „Bałtyk”, swoimi kolorami przywodzący na myśl zachód słońca nad morzem. Uważany za czołowego polskiego projektanta szkła użytkowego i twórcę własnej szkoły wzorniczej, Horbowy tworzy kształty, które pasują do każdego wnętrza – zarówno minimalistycznych, nowoczesnych mieszkań, jak i tych utrzymanych w stylu mid century oraz bardziej tradycyjnych.

Na ekspozycji znalazła się także rzeźbiarska forma autorstwa Ireneusza Kizińskiego, w tym pełne dynamiki obiekty z cyklu „Wiatry” i „Puchary”, które sprawiają wrażenie zaklętych w ruchu. Bogactwem kolorów zachwycą szkła stworzone przez zmarłą w tym roku Marię Veltuzen-Nagrabecką, która swoje doświadczenie w projektowaniu mody przeniosła na szkło, tworząc niezwykle delikatne, formy, z których emanuje kobieca wrażliwość.

Szkło współczesne reprezentuje młoda artystka Aleksandra Zawistowska z zestawem trzech form „Cobalt”. Projektantka jest stypendystką instytucji UrbanGlass w Nowym Jorku, jednego z wiodących zakładów dmuchania szkła w Stanach Zjednoczonych. Prace tej autorki wyróżniają się organiczną surowością i mocnym kontrastem żywych kolorów zestawionych ze szkłem transparentnym. Utalentowana Zawistowska robi już karierę za granicą, a jej projekty cieszą się dużym zainteresowaniem na Instagramie, wpisując się w aktualne trendy.

Na wystawie znajdują się również prace artystów zagranicznych, wśród których wyróżnia się szklana ściana projektu wybitnego czeskiego artysty – Františka Víznera – która w latach 70. ubiegłego wieku tworzyła dekorację w jednej z Czechosłowackich restauracji. Niezwykłe obiekty Viznera, z ich czystymi, wyrazistymi liniami i głębokimi, świetlistymi kolorami, wciąż robią spektakularne wrażenie na kolekcjonerach na całym świecie i są reprezentowane w najważniejszych kolekcjach muzealnych.

Ikony światowego designu w DESA Unicum

Wraz ze szkłem na wystawie prezentowane są także starannie wyselekcjonowane meble i lampy, wśród których znajdują się projekty polskie oraz kultowych międzynarodowych artystów z ubiegłego wieku. Śmiało można powiedzieć, że jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów tworzących w tym okresie był Jindřich Halabala, będący niejako łącznikiem między stylem art décowską, wczesną odmianą modernizmu lat międzywojennych oraz nowoczesnym spojrzeniem mid-century modern drugiej połowy XX wieku. Na wystawie można obejrzeć parę jego foteli z lat 40. XX w. i drewnianą toaletkę z lat 60.

Styl XX wieku to także kwintesencja dojrzałego modernizmu. Plastik i jego eksperymentalne mieszanki to nowe dostępne materiały, które mają odpowiadać na potrzeby masowej produkcji. Umożliwiają także wykonanie projektów niczym nie z tego świata, łamiąc zasady grawitacji oraz form wcześniej znanych i stosowanych w produkcji, czerpiąc inspiracje z dziejącego się wówczas podboju kosmosu. Dzięki temu, w konceptualnych wnętrzach dominuje zabawa kształtem, a także nowatorskie zestawienie kontrastów materiałów i kolorów. Na wystawie w DESA Unicum znalazły się projekty największych nazwisk światowego designu, w tym takich ikon jak Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Pierre Paulin, Miroslaw Navratil czy Ludwik Volak, znanych z najlepszych magazynów o designie, których meble od dekad cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów i najlepszych projektantów wnętrz.

