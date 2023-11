Modelka Sylwia Butor zachwyca zimową stylizacją

Sylwia Butor zdobyła popularność ze względu na swoją autentyczność i naturalność. Modelka dzieli się z obserwatorami swoim życiem codziennym, a także zawodowym. Ma na swoim koncie liczne, międzynarodowe kampanie dla największych marek. Jest również miłośniczką mody. Butor udowadnia, że kożuchy – zarówno w wersji krótkiej, jak i dłuższej, do kolan, nie tylko nie wychodzą z mody od lat, ale także stały się prawdziwym must have tego sezonu.

Sylwia stylizuje je zarówno w zestawieniu z jeansami z wysokim stanem i botkami, jak i w nieco bardziej ekstrawaganckim wydaniu. Ostatnio modelka podzieliła się efektamisesji zdjęciowej w stylowej czapce od Dawida Wolińskiego, małej czarnej, a także z charakterystycznymi, skórzanymi dodatkami – czarną torebką i niebanalnymi butami na obcasie. Całość uzupełniła kożuchem marki Rhenium Exclusive Leathers.

Propozycja dostępna w kilku wariantach kolorystycznych to idealne okrycie wierzchnie na mroźne dni. Rodzinna firma z Poznania dzięki minimalistycznym, a jednocześnie wyrazistym krojom zdążyła rozkochać w swoich projektach znanych i lubianych i podbija serca miłośniczek mody. Młoda marka zachęca do przemyślanych decyzji zakupowych, hołdując zasadzie, bykupować rzadziej, jednak stawiając na najwyższą jakość naturalnych materiałów i projekty ponadczasowe, które nigdy nie wyjdą z mody.

i Autor: materiały prasowe Rhenium Exclusive Leathers

