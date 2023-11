Odmłodzenie i odświeżenie. Dwa wyzwania dla skóry wokół oczu

Oczy są zwierciadłem duszy, mówi stare powiedzenie. Kosmetolodzy dodają, że… są one (a właściwie skóra wokół nich) także… zwierciadłem naszej metryki! Cienka (nawet osiem razy cieńsza, niż w innych obszarach), delikatna skóra pod oczami najszybciej i najmocniej staje się objawem upływającego czasu, a także zmęczenia, niewyspania i nierównomiernej cyrkulacji wody w organizmie. Z drugiej strony, to właśnie zdrowa, odświeżona skóra okolicy oczu to „plus sto” do pięknego, zdrowego i młodego wyglądu całej twarzy. Nic dziwnego, że ten obszar jest jednym z kluczowych punktów zainteresowania kosmetologów. Na jakie priorytety wskazują specjaliści? Po pierwsze – na anti-aging, po drugie, na likwidację cieni i opuchnięć pod oczami. Eksperci zwracają uwagę na połączenie heksapeptydu i ekstraktów z roślin.

Wyzwanie nr 1: odmłodzenie

Skóra wokół oczu jest ekstremalnie cienka i delikatna. To fakt. Drugi to ten, że – w konsekwencji – to właśnie ten obszar jest jednym z najbardziej podatnych na utratę jędrności i pojawianie się zmarszczek. Te mimiczne, w tym tzw. „kurze łapki”, mogą pojawiać się u niektórych z nas bardzo wcześnie, nawet jeszcze przed trzydziestym rokiem życia. Ma na to wpływ wiele czynników – wewnętrznych (jak poziom nawilżenia naszego organizmu, czy nasze parametry hormonalne), a także zewnętrznych (np. dieta lub higiena snu). Jak podkreślają kosmetolodzy, jest także – na szczęście – wiele składników aktywnych, które skutecznie wpływają na zatrzymanie procesów starzenia w obszarze okolic oczu. Jednym z nich jest heksapeptyd.

– Heksapeptyd to inhibitor acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika niezbędnego do wywołania skurczu mięśni. Jego działanie prowadzi do blokowania impulsu w obrębie płytki nerwowo-mięśniowej. W efekcie mięśnie stają się bardziej zrelaksowane, a zmarszczki mimiczne wypłycają się. Z tego powodu heksapeptyd ostatnio mocno doceniany jest na rynku beauty jako alternatywa dla toksyny botulinowej – powiedziała Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – W Odmładzającym serum pod oczy AGE.RESET Solverx® heksapeptyd współdziała z drugim składnikiem, argininą, która przyczynia się do pobudzenia syntezy kolagenu, a więc uelastycznienia skóry – dodała.

Wyzwanie nr 2: zniwelowanie cieni i opuchnięć

Drugim wyzwaniem dla pięknej skóry wokół oczu jest niwelowanie niedoskonałości, które mogą pojawiać się (i – niestety – często pojawiają się) w wyniku zmęczenia lub niewłaściwej cyrkulacji wody w naszych komórkach – czyli opuchnięć oraz zasinień. Tzw. „cienie pod oczami” zdarzają się sporadycznie niemal każdej z nas. Znaczna część zmaga się z tym problemem długotrwale. Eksperci wskazują, że kluczem do zwycięskiej walki z cieniami w okolicach oczu są ekstrakty z roślin, w tym z arniki, malwy i kasztanowca. – Warto zwrócić uwagę na cenne właściwości ekstraktu z malwy, który wzmacnia skórę i naczynia krwionośne, a także działa ochronnie, łagodząco i nawilżająco. Z kolei arnika nie tylko uszczelnia naczynia krwionośne, ale także skutecznie działa przeciwobrzękowo. Praktyka pokazuje, że najdelikatniejsze obszary skóry dobrze reagują na te składniki pochodzenia naturalnego, a cienie pod oczami i podpuchnięcia zostają w widocznym stopniu zniwelowane – powiedziała Agnieszka Kowalska.

Skuteczne działania dla skóry wokół oczu (w tym właśnie anti-agingowe) to te, w przypadku których efekty są stabilne i utrzymują się na długo. Kosmetolodzy podkreślają, że kluczem do sukcesu jest codzienna (to bardzo ważne), staranna domowa pielęgnacja, która stymuluje skórę do naturalnej regeneracji, odbudowuje i odświeża. Zdrowa, młodo wyglądająca skóra okolic oczu to „plus dziesięć” do świetnego wyglądu – z makijażem lub bez!

Odmładzające serum pod oczy AGE.RESET

Lekkie, odświeżające serum do codziennej pielęgnacji okolic oczu o podwójnym działaniu: niwelującym problem opuchnięć oraz wygładzającym zmarszczki. Szczególnie rekomendowane dla osób z cieniami pod oczami. Doskonale się wchłania, przynosząc ukojenie i wywołując uczucie komfortu. Kluczowym składnikiem preparatu jest kompleks ekstraktów roślinnych (z arniki, malwy i kasztanowca), ma silne działanie redukujące zastoje limfatyczne, przyczyniając się do zniwelowania opuchnięć i cieni pod oczami.

Kluczowe składniki aktywne:

HEKSAPEPTYD - działa jako inhibitor acetylocholiny (neuroprzekaźnika niezbędnego do wywołania skurczu mięśni), co prowadzi do blokowania impulsu w obrębie płytki nerwowo-mięśniowej. W efekcie tego działania mięśnie są zrelaksowane, a zmarszczki mimiczne wypłycają się. Jest doskonałą alternatywą dla toksyny botulinowej.

EKSTRAKT Z ALBICJI JEDWABISTEJ - azjatycka roślina bogata w aminokwasy i minerały, wykazująca silne działanie neutralizujące wpływ zanieczyszczeń na komórki skóry.

ARGININA - przyczynia się do łagodzenia podrażnień, przyspieszenia gojenia się ran, pobudzenia syntezy kolagenu, a więc uelastycznienia skóry.

EKSTRAKT Z MALWY - wykazuje działanie ochronne i wzmacniające skórę oraz naczynia krwionośne. Ponadto doskonale nawilża, łagodzi, uelastycznia oraz wygładza skórę.

i Autor: Materiały prasowe SOLVERX

