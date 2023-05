Szybko rosnące krzewy i iglaki na lato na balkon oraz na taras. W mgnieniu oka się zazielenią i dadzą cień w słonecznie dni. Rośliny last minute dla niecierpliwych

Szybko rosnące krzewy na lato. Ekspresowe rośliny dla niecierpliwych

Marz Ci się zacieniony balkon lub taras pełen zielonych krzewów? Nie masz jednak cierpliwości, ani umiejętności do uprawnia roślin i szukasz gatunków, które szybko rosną i nie wymagają specjalistycznego podejścia. Dobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie zestawienie krzewów, które szybko rosną i pozwolą w ekspresowym tempie cieszyć się ich bujnym kwiatostanem. To krzewy na balkon i taras dla niecierpliwych.

Krzewy na balkon: bukszpan

Bukszpan wieczniezielony to krzew osiągający maksymalną wysokość około 2-4 metrów. Kwitnie od kwietnia do maja i doskonale znosi cięcia, dzięki czemu idealnie sprawdzi się na balkonie, gdzie jest ograniczona powierzchnia. Lubi słońce ale poradzi sobie również w niewielkim cieniu. Należy go często ale mało obficie podlewać.

Krzewy na balkon: tawuła japońska

To wyjątkowo popularny krzew o ozdobnych kwiatach. Wypuszcza je aż do późnego lata. Nie ma większych wymagań co do uprawy i jest rekomendowany dla osób początkujących. Krzew ten potrafi przystosować się do każdego podłoża, dobrze znosi suszą oraz jest odporny na szkodniki oraz choroby.

Krzewy na balkon: jałowiec

Lubi dobrze nasłonecznione lokalizacje. Rośnie szybko i nie wymaga specjalistycznego podejścia. Dobrze znosi zimę i radzi sobie w każdych warunkach atmosferycznych.

