Ta 2-letnia dziewczynka znalazła zdjęcie prababci. Jej słowa mrożą krew w żyłach. "To ja"

Czasami mówi się, że dzieci widzą więcej niż dorośli. Dowodem na to ma być nagranie zamieszczone w mediach społecznościowych przez pewną mamę. Kobieta była świadkiem dość wstrząsającego zachowania swojej córeczki. 2-letnia Ella znalazła w domu czarno-białe zdjęcie, na którym widać jej nieżyjącą prababcię ze swoją matką. To, co wypowiedziała, wskazując paluszkiem na starszą z kobiet, mrozi krew w żyłach. - To ja - mówi dziewczynka z przekonaniem. Gigi, mama 2-latki nagrała całą sytuację i na nagraniu słychać jak dopytuje dziecko z niedowierzaniem, kogo widzi na zdjęciu. „Moja dwulatka znalazła zdjęcie mojej babci i jej mamy. Powiedziała, że jest moją prababcią…” - napisała kobieta pod filmem.

2-latka twierdzi, że jest swoją praprababcią

Na nagraniu widać, jak dziewczynka trzyma stare zdjęcie oprawione w ramkę. Na fotografii są dwie kobiety: jedna siedzi w fotelu, a młodsza na oparciu. Matka dziewczynki chcąc uwiecznić słowa córki, dopytuje ją, kogo widzi na zdjęciu. - To ja, to ja - mówi Ella. Po chwili ponownie wskazuje palcem na starszą z kobiet widocznych na fotografii. - To jest twoja babcia i ja - mówi dziewczynka. Gigi wyjaśniła, że nigdy wcześniej nie pokazywała dziecku tego zdjęcia, ani nikt jej wcześniej nie wytłumaczył, kim są osoby znajdujące się na nim. Kobieta odpowiedziała na sceptyczne komentarze pod nagraniem sugerujące, aby nie wierzyć w słowa dzieci. "Ella powiedziała to samo do mojej mamy - "to jest babcia mojej mamy i ja". Ja nigdy nie powiedziałam, że to moja babcia, ani nie wyjaśniłam jej, kim jest którakolwiek z nich” - wyjaśnia Gigi pod nagraniem na TikToku.