Ta łamigłówka matematyczna dała nieźle popalić internautom. Dorośli ludzie polegli na matematyce z 3 klasy podstawówki. A jak poradzisz sobie ty?

Jaki jest wynik tego działania? Na tą łamigłówką głowią się internauci

Matematyka wzbudza wiele emocji. Rozwiązywanie działań matematycznych to poziom szkoły podstawowej. Jak się jednak okazuje proste zagadki matematyczne potrafią nastręczyć wielu problemów również dorosłym. Co jakiś czas w internecie pojawiają się proste, ale podchwytliwe, zagadki matematyczne, które wzbudzają wiele emocji i kontrowersji. Opierają się one najczęściej na kolejności wykonywania działań i to właśnie ona wzbudza najwięcej trudności. Tak jest również w przypadku najnowszej zagadki tego typu. To banalnie zadanie z samymi piątkami, które podzieliło internautów. Zobacz, jaki będzie prawidłowy wynik tego działania?

Zobacz także: Jeden trik z grzejnikiem, który pomoże obniżyć Ci rachunki za ogrzewanie. Tysiące osób płacą więcej za ogrzewanie przez ten jeden błąd

i Autor: Karolina Januszek Łamigłówka matematyczna

5-5*5+5 - jaki będzie wynik?

Prawidłowym wynikiem tego działania jest -15. Wynika to z kolejności wykonywania działań. Mnożenie i dzielenie zawsze wykonujemy jako pierwsze. W tym przypadku będzie to tak: 5-25+5. Teraz działanie robimy po kolei: 5-25=-20 oraz -20+5+-15. Jeżeli otrzymałeś inny wynik, to najprawdopodobniej popełniłeś błąd właśnie w kolejności wykonywania zadań.