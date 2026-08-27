Ta narzuta na łóżko to jesienny hit z Action. Podobna w Home&You jest o 100 zł droższa

W asortymencie Action znajdziemy nową narzutę za 69,90 zł, co stanowi świetny sposób na niedrogą jesienną rearanżację sypialni.

Model ten kusi ceną, ponieważ za bardzo podobny produkt w sklepie Home&You trzeba zapłacić 179,99 zł.

Taka kapa to nie tylko zabezpieczenie pościeli, ale i stylowy dodatek, który w mgnieniu oka wprowadza do pokoju ciepłą atmosferę.

Drobne zmiany w wystroju na sezon jesienny absolutnie nie muszą się wiązać z rujnowaniem domowego budżetu. Wystarczy zaopatrzyć się w ozdobną poduszkę, ciepły pled czy nową narzutę, by pokój zyskał przytulniejszy wyraz. To właśnie te niewielkie elementy sprawiają, że metamorfoza udaje się bez angażowania sporych środków i remontowego bałaganu.

Jesienny hit za grosze z Action

Oferta sieci Action doskonale wpisuje się w chłodniejszą aurę. Proponowana narzuta prezentuje się niezwykle stylowo, pełniąc funkcję ochronną dla pościeli, a zarazem stanowiąc świetną ozdobę przestrzeni wypoczynkowej. Wystarczy rozłożyć ją na łóżku, dobrać kilka poduszek i od razu zyskujemy nowy wygląd pokoju.

Jednak tym, co najbardziej przyciąga klientów, jest koszt zakupu. W sklepach Action zapłacimy za nią zaledwie 69,90 zł. Zestawiając to z łudząco podobnym modelem z Home&You wycenionym na 179,99 zł, różnica w portfelu wynosi grubo ponad 100 zł.

Szybka aranżacja dzięki taniej narzucie

Zakup nowej kapy na łóżko to sprawdzony patent na ekspresowe odświeżenie sypialni. Kiedy dni stają się krótsze, a temperatury spadają, chętniej otaczamy się miękkimi materiałami. Tego typu dodatki to strzał w dziesiątkę, jeśli marzy nam się zmiana otoczenia, ale nie planujemy wymieniać umeblowania.

Co istotne, taki materiał znajdzie zastosowanie nie tylko w sypialni. Równie dobrze sprawdzi się jako okrycie kanapy czy ulubionego fotela. Umiejętne zestawienie z innymi ozdobami pozwoli nam z łatwością stworzyć elegancką, stonowaną przestrzeń lub wyjątkowo ciepły kącik na chłodne wieczory.

Niska cena narzuty w Action, to idealny pomysł na metamorfozę wnętrza

Osoby myślące o odświeżeniu swojej sypialni na jesień, z pewnością powinny zwrócić uwagę na tę ofertę. Kwota niespełna 70 zł to wydatek bez porównania mniejszy niż w przypadku zakupu droższego zamiennika z Home&You.

Budowanie wyjątkowego nastroju w domu nie musi polegać na kupowaniu najdroższych rzeczy. Niekiedy wystarczy jeden przemyślany akcent, by przestrzeń stała się oazą spokoju. Tani i ładny dodatek ze znanego dyskontu to propozycja, którą z pewnością docenią miłośnicy sprytnych rozwiązań wnętrzarskich.

Jesienne dodatki do wnętrz. Zobacz, jak ocieplić dom jesienią

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