Ta narzuta na łóżko to jesienny hit z Action. Podobna w Home&You jest o 100 zł droższa

KLJU
2026-08-27 14:05

Jesienią znacznie chętniej wprowadzamy do naszych domów ciepłe tekstylia, a dobrze dobrana narzuta potrafi błyskawicznie odmienić charakter sypialni. W ofercie sieci Action znajdziemy teraz model, który kusi nie tylko designem, ale też niezwykle przystępną ceną. Można go kupić za niespełna 70 zł, tymczasem łudząco podobny produkt w Home&You to wydatek rzędu prawie 180 zł.

  • W asortymencie Action znajdziemy nową narzutę za 69,90 zł, co stanowi świetny sposób na niedrogą jesienną rearanżację sypialni.
  • Model ten kusi ceną, ponieważ za bardzo podobny produkt w sklepie Home&You trzeba zapłacić 179,99 zł.
  • Taka kapa to nie tylko zabezpieczenie pościeli, ale i stylowy dodatek, który w mgnieniu oka wprowadza do pokoju ciepłą atmosferę.

Drobne zmiany w wystroju na sezon jesienny absolutnie nie muszą się wiązać z rujnowaniem domowego budżetu. Wystarczy zaopatrzyć się w ozdobną poduszkę, ciepły pled czy nową narzutę, by pokój zyskał przytulniejszy wyraz. To właśnie te niewielkie elementy sprawiają, że metamorfoza udaje się bez angażowania sporych środków i remontowego bałaganu.

Polecany artykuł:

Jesienny hit za grosze z Action

Oferta sieci Action doskonale wpisuje się w chłodniejszą aurę. Proponowana narzuta prezentuje się niezwykle stylowo, pełniąc funkcję ochronną dla pościeli, a zarazem stanowiąc świetną ozdobę przestrzeni wypoczynkowej. Wystarczy rozłożyć ją na łóżku, dobrać kilka poduszek i od razu zyskujemy nowy wygląd pokoju.

Jednak tym, co najbardziej przyciąga klientów, jest koszt zakupu. W sklepach Action zapłacimy za nią zaledwie 69,90 zł. Zestawiając to z łudząco podobnym modelem z Home&You wycenionym na 179,99 zł, różnica w portfelu wynosi grubo ponad 100 zł.

Szybka aranżacja dzięki taniej narzucie

Zakup nowej kapy na łóżko to sprawdzony patent na ekspresowe odświeżenie sypialni. Kiedy dni stają się krótsze, a temperatury spadają, chętniej otaczamy się miękkimi materiałami. Tego typu dodatki to strzał w dziesiątkę, jeśli marzy nam się zmiana otoczenia, ale nie planujemy wymieniać umeblowania.

Co istotne, taki materiał znajdzie zastosowanie nie tylko w sypialni. Równie dobrze sprawdzi się jako okrycie kanapy czy ulubionego fotela. Umiejętne zestawienie z innymi ozdobami pozwoli nam z łatwością stworzyć elegancką, stonowaną przestrzeń lub wyjątkowo ciepły kącik na chłodne wieczory.

Niska cena narzuty w Action, to idealny pomysł na metamorfozę wnętrza

Osoby myślące o odświeżeniu swojej sypialni na jesień, z pewnością powinny zwrócić uwagę na tę ofertę. Kwota niespełna 70 zł to wydatek bez porównania mniejszy niż w przypadku zakupu droższego zamiennika z Home&You.

Budowanie wyjątkowego nastroju w domu nie musi polegać na kupowaniu najdroższych rzeczy. Niekiedy wystarczy jeden przemyślany akcent, by przestrzeń stała się oazą spokoju. Tani i ładny dodatek ze znanego dyskontu to propozycja, którą z pewnością docenią miłośnicy sprytnych rozwiązań wnętrzarskich.

Jesienne dodatki do wnętrz. Zobacz, jak ocieplić dom jesienią
Wejście do sklepu Action. Na miniaturze obok ciemna, pikowana narzuta. O hitach z Action przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 9
Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 12
"Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Action