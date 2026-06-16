Ta zupa to skarb skandynawskiej kuchni. W Polsce rzadko trafia na stoły

Skandynawowie uwielbiają ten rybny wywar, tymczasem Polacy nieustannie omijają go w swoich kuchniach.

To wyjątkowo pożywne danie stanowi genialne źródło kwasów omega-3 oraz cennych minerałów.

Eksperci od żywienia gorąco zachęcają do samodzielnego przygotowania tej pysznej, nadmorskiej potrawy.

Mieszkańcy północnej Europy serwują swój przysmak na rozmaite sposoby. Często wybierają wersję kremową ze słodką śmietanką lub mleczkiem kokosowym, ale równie chętnie stawiają na lekkie, niezwykle klarowne buliony. Klasyczny wywar z reguły obfituje w kawałki różnorodnych ryb oraz popularne warzywa korzeniowe, w tym marchew, seler, ziemniaki czy por. Gotową potrawę posypuje się świeżym koperkiem i pietruszką, co potęguje wspaniały aromat. To niezwykle sycące danie doskonale sprawdza się podczas chłodnych wieczorów. Co ciekawe, Polacy mający szeroki dostęp do Morza Bałtyckiego niemal całkowicie zapomnieli o tej potrawie. Ignorowanie takiego posiłku oznacza rezygnację z potężnej dawki witamin.

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Zupa rybna zamiast rosołu. Dlaczego to danie pozytywnie wpływa na organizm?

Tradycyjna pomidorowa czy żurek całkowicie zdetronizowały rybny wywar w naszych domach. Historycznie potrawa ta gościła na polskich stołach znacznie częściej, zwłaszcza wśród mieszkańców rejonów nadmorskich. Specjaliści do spraw żywienia nie mają wątpliwości, że powrót do tego zwyczaju przyniósłby nam ogromne korzyści zdrowotne. Posiłek ten dostarcza potężnej dawki łatwo przyswajalnego białka oraz kwasów z grupy omega-3. Regularne jedzenie morskich gatunków wzmacnia odporność, a także wspomaga pracę mózgu i układu krwionośnego. Tłusty wywar uzupełnia braki witaminy D w organizmie, co ma kolosalne znaczenie w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo porcja takiego posiłku to świetny zastrzyk jodu, magnezu, selenu, fosforu oraz potasu.

Ogromnym atutem omawianej potrawy jest jej stosunkowo niska kaloryczność. Gotowanie składników w wodzie nie wymaga użycia hektolitrów tłuszczu, przez co organizm znacznie lepiej trawi taki posiłek niż rybę usmażoną na patelni. Dobrze doprawiony wywar potrafi skutecznie nasycić na wiele godzin i fenomenalnie rozgrzewa ciało niezależnie od pory roku.

Przekonanie się do rybnych aromatów w postaci ciepłego bulionu zdecydowanie poprawia jakość codziennej diety. Przyrządzenie tego skandynawskiego rarytasu we własnej kuchni nie nastręcza większych trudności, a wzbogacenie domowego menu o nowe smaki szybko wejdzie domownikom w krew. Warto dać mu szansę, aby pełnymi garściami czerpać z bogactwa zdrowotnego morskich darów.

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