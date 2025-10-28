Tabliczka o smaku orzechów laskowych. Wawel rozwija markę CocoACH!

Wawel rozszerza linię CocoACH! o nowy, intensywnie orzechowy smak z nadzieniem – CocoACH! orzech laskowy.

Nowa czekolada łączy kakaową tradycję z nowoczesnością, dostępna w tabliczce 86g i kosteczkach na wagę.

Odkryj słodką misję Wawelu i pozwól sobie na chwilę relaksu z nowym smakiem CocoACH!

Sprawdź, jak Wawel dba o najwyższą jakość, tworząc niepowtarzalne kompozycje, które odmieniają dzień.

CocoACH! od początku udowadnia, że kakao może mieć wiele twarzy. W tej nadziewanej linii słodyczy znalazły się już uwielbiane przez konsumentów owocowe wariacje o smaku wiśni, a także tabliczki z dodatkiem chrupiących wafelków. Teraz rodzina smaków zyskała nowego członka - CocoACH! orzech laskowy, który łączy kakaową tradycję z nutą nowoczesności i gwarantuje intensywnie orzechowe doznania.

Wawel. Nowe smaki w ofercie czekolad

Nowa propozycja dostępna jest w dwóch formach podania: pysznej tabliczce 86 g idealnej do celebrowania chwil z przyjaciółmi oraz poręcznej kosteczce sprzedawanej na wagę, w sam raz na krótką przerwę i do częstowania.

Wawel od pokoleń dba o najwyższą jakość swoich słodyczy łącząc starannie wyselekcjonowane składniki z pasją tworzenia niepowtarzalnych kompozycji. Wprowadzenie CocoACH! orzech laskowy to kolejny krok w tej słodkiej misji, zaproszenie do świata radości, energii i małych codziennych przyjemności. Ten wyjątkowy smak to chwila relaksu, wspomnienie letnich chwil i poczucie, że każda kostka tabliczki może stać się momentem, który odmienia dzień i sprawia, że na ustach mimowolnie pojawia się pełne zachwytu „ACH! - to smak na poziomie Level Wawel!”.

