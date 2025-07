Tajemniczy znak drogowy na polskich drogach. Kierowcy często nie wiedzą, co oznacza, a jest bardzo ważny. Czerwony trójkąt z tym znakiem w środku musi wzbudzić Twoją czujność

Tajemniczy znak drogowy. Co oznacza?

Niektóre znaki zodiaku wiążą się nie tylko z przepisami ruchu drogowego, ale mogą być także ostrzeżeniem w danych rejonach Polski. Tak jest między innymi w przypadku tego znaku drogowego. Pojawia się najczęściej wiosną w Sudetach i budzi zdziwienie u wielu kierowców. Nic w tym dziwnego. Ten znak drogowy nie jest powszechny i może wywoływać konsternację. O jaki znak drogowy chodzi?

Trójkąt z czerwonym obwodem i żabą w środku to znak drogowy, który wiosną pojawił się między innymi na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przestrzega on kierowców przed migracjami płazów, które wiosną pokonują spore trasy, aby złożyć skrzek. Trasy płazów często przebiegają przez ruchliwe jednie, co kończy się przejechaniem wielu zwierząt. W końcu niewielkie płazy nie maja najmniejszej szansy w starciu z kołami rozpędzonych samochodów. Ten specjalny znak drogowy montowany w takich miejscach, gdzie najczęściej migrują stworzenia. Ma on ostrzegać kierowców przed zwierzętami. W miejscach, gdzie się pojawia należy zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną czujność. Wolniejsza i uważniejsza jazda może uniknąć przejechania zwierząt.

Uważajcie na drogach. To kluczowy moment dla przeżycia płazów.Montujemy płotki wzdłuż drogi w Sobieszowie i będziemy przenosić płazy przez jezdnię. A tu co można zrobić dla płazów większym lub mniejszym nakładem sił https://t.co/VS0GvdLMD2 pic.twitter.com/hh48BegJiy— KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) March 23, 2025

Tajemniczy znaki drogowe. Nie tylko ostrzeżenie przed płazami

W Europie w różnych państwach można spotkać różne znaki drogowe. Nie zawsze są one znane polskim kierowców. W Norwegii można spotkać znak drogowy przedstawiający obrazek samochodu z plusem oraz liczbą obok. Ten nietypowy znak drogowy określa, że na danym pasie ruchu może poruszać się samochód z daną liczbą pasażerów. Za brak przestrzegania tej zasady grożą wysokie mandaty. Również w innych krajach Unii Europejskiej można spotkać nietypowe znaki drogowe. Przed podróżą poza granice Polsce zawsze warto sprawdzić, jakie znaki drogowe występują w miejscu, w którym będziemy się poruszać. Może to oszczędzić wysokich mandatów.