Biorę stary karton i mocuję to do niego. Najlepsza ochrona przeciwsłoneczna do auta, na którą nie wydasz ani grosza. W czasie upałów samochód się nie nagrzewa. Jak zabezpieczyć auto na upały?

Jak zabezpieczyć samochód w czasie upałów?

Wysoka temperatura oraz silne promienie słoneczne sprawiają, że auto zamienia się w nagrzaną puszkę. Latem warto poświęcić kilka chwil, aby odpowiednio zabezpieczyć samochód. Podstawą jet oczywiście unikanie parkowana na ostrym słońcu. Nie zawsze jest jednak taka możliwość. Warto również pamiętać, że fala upałów niesie ze sobą także ryzyko pojawienia się gwałtownych burz. Parkowanie samochodów pod drzewami może w takim przypadku być ryzykowne.

Ważnym elementem zabezpieczania samochodu przed upałami jest ochrona szyb. To właśnie przez okna wpada najwięcej promieni słonecznych, które mocno nagrzewają wnętrze auta. Najpopularniejszym sposobem na zabezpieczenia szyb samochodu przed słońcem są specjalnie montowane ochrony przeciwsłoneczne. Możesz je kupić w sklepach, a ich cena oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych. Ochronę przeciwsłoneczną do szyb samochodu możesz także zrobić samodzielnie. Potrzebujesz do tego dużego kartonu, folii bąbelkowej oraz klasycznej folii aluminiowej. Do kartonu przyklej folę bąbelkową, a na wierzch zamontuj folię aluminiową. Pamiętaj, by zamontować ją błyszczącą stroną na zewnątrz. Lepiej odbija ona promienie słoneczne i nie pochłania ich. Tak przygotowana ochroną przeciwsłoneczną zamontuj na szybach. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie przedniej szyby auta. To głównie przez nią wpada najwięcej promieni słonecznych.

W czasie upałów bardzo ważna jest również wentylacja. Otwarte okna wyrównują temperaturę powietrza. Jeżeli masz możliwość to zostawiaj lekko uchylone okna w chłodnym garażu na noc. Przed jazdą otwórz okna i drzwi na kilka minut. Nie zapominaj także o regularnej wymianie płynu chłodniczego, aby uniknąć przegrzania silnika.