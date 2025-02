Pokrój na kawałki wstaw do szafy, a pozbędziesz się moli raz na zawsze. To prawdziwy pogromca dokuczliwych owadów. Sposób na mole ubraniowe

Żeby wyczyścić wnętrze samochodu domowym sposobem, nie trzeba wydawać pieniędzy na drogie środki chemiczne. Czasami wystarczy sięgnąć po tani proszek, który większość osób ma w kuchennej szafce.

Samochód w środku będzie jak nowy. Tak wyczyścisz auto i zadbasz o przyjemny zapach bez wydawania fortuny

Czyszczenie auta w niczym nie różni się od sprzątania w domu. I w jednym i drugim przypadki liczy się regularność. Jeśli zadbamy o wnętrze samochodu i systematycznie będziemy go odkurzać oraz usuwać świeże zabrudzenia, nie trzeba będzie pomocy profesjonalistów. Oprócz zabrudzeń z błota, jedzenia, potu czy sierści zwierząt trzeba sobie poradzić także z nieprzyjemnym zapachem, który osadza się wewnątrz auta. Na szczęście i na to są domowe sposoby. Jednak zanim rozpoczniemy czyszczenie tapicerki, samochód trzeba dobrze odkurzyć. Gdy to już za nami, zabieramy się za tapicerkę. Jednym z najprostszych sposobów na wyczyszczenie i odświeżenie tapicerki samochodowej domowym sposobem jest użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją w aucie i pozostawić na kilka godzin. Najlepiej na noc. Następnie odkurzyć auto. Taki zabieg sprawi, że auto będzie czyste i świeże. Soda pochłonie także nieprzyjemny zapach, który wniknął wcześniej w tapicerkę. Dodatkowo warto również zmieszać sok z cytryny z wodą i po odkurzaniu spryskać wnętrze auta. Następnie zabierz się za kokpit. Wymieszaj wodę z płynem do mycia naczyń i delikatnie przetrzyj powierzchnie za pomocą miękkiej szmatki. Na końcu umyj szyby, możesz wykorzystać płyn do okien albo wodę z octem.

Domowe sposoby czyszczenia wnętrza samochodu

Czyszczenie tapicerki samochodowej domowymi sposobami trzeba przeprowadzić bardzo ostrożnie. Najlepiej sprawdzić działanie preparatu na skrawku materiału, w mało widocznym miejscu. Lepiej także nie trzeć powierzchni zbyt intensywnie. Środki do czyszczenia nakładamy delikatnie przy użyciu zwilżanej gąbki lub szmatki. Czasami przyda się jednak sucha szczotka. Wszystko zależy od usuwanych plam. Jeśli chcemy wyczyścić zabrudzenia z kawy, herbaty, mleka lub wymiocin przyda się ocet zmieszany z wodą. Taką miksturą zwilżamy szmatkę i przecieramy plamy. Tłuste plamy np. po majonezie z hot dogów czy maśle z kanapki można usunąć za pomocą talku. Wystarczy rozsypać go na zabrudzenie, zostawić na 20 minut, a następnie zebrać proszek odkurzaczem. Jednym z uniwersalnych środków do czyszczenia tapicerki jest płyn do mycia naczyń. Rozcieńczony z wodą usunie większość plam, jednak po wyschnięciu mogą pojawić się zacieki. Dlatego ważne jest, by usunąć cały preparat z materiału.

Jak wyczyścić skórzaną tapicerkę w samochodzie

Jeśli chcemy wyczyścić skórzaną tapicerkę domowym sposobem, możemy użyć szarego mydła. Ma neutralny odczyn pH i skutecznie usunie zabrudzenia. Można także wykorzystać ocet w proporcjach: szklanka na dwa litry wody. Jednak zanim zastosujemy taką miksturę, warto sprawdzić w mało widocznym miejscu, jak zareaguje materiał. Może się okazać, że ocet odbarwi tapicerkę. Z poważnymi zabrudzeniami poradzi sobie także soda oczyszczona z niewielką ilością wody. Jednak i tutaj trzeba uważać — można porysować tapicerkę. Bez względu na to, jakie preparaty zastosujemy, trzeba także pamiętać, by nie używać zbyt dużej ilości wody. Nadmiar płynu wsiąknie w głąb materiału i pojawią się zacieki. Ponadto po sprzątaniu trzeba zastosować środki pielęgnacyjne do skóry. Zamiast profesjonalnych preparatów można użyć nawilżającego balsamu do ciała lub kremu do rąk z gliceryną.

Naturalny zapach do samochodu

Najlepszy zapach do samochodu to taki, który nie przytłacza nas swoją obecnością. Podobnie jak z perfumami, które mogą powodować ból głowy, jeśli są zbyt intensywne. Przy wyborze zapachu do auta warto kierować się zasadami aromaterapii. Niektóre aromaty mają działanie pobudzające, inne usypiające lub odprężające, ale są też takie, które wpływają na poprawę koncentracji i to właśnie one są najlepsze do samochodu, szczególnie jeśli wybieramy się w długą podróż. Najlepszym wyborem będzie aromat cytrusów, który poprawia koncentrację i pomaga zachować siły witalne. Żeby przygotować domowy odświeżacz do auta, możemy wykorzystać skórkę otartą z cytryny, kilka wysuszonych gałązek rozmarynu, cytrynowy olejek eteryczny oraz lniany lub bawełniany woreczek. Ten ostatni możemy zastąpić także tiulowym, jeśli np. został nam po kupnym odświeżaczu, w którym były zapachowe kuleczki. Wysuszoną skórkę z cytryny oraz rozmaryn wkładamy do woreczka. Dodajemy kroplę olejku eterycznego, zawiązujemy woreczek i umieszczamy w samochodzie. Jeśli zapach będzie za mało intensywny, możemy dodać więcej olejku. Bez względu na odświeżacz, warto także pamiętać, że w dużej mierze za zapach w aucie odpowiada jego czystość. Dlatego warto je solidnie wysprzątać, zamiast maskować bród.

