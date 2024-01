Pierwszy chłopiec urodzony w 2024 roku otrzymał wyjątkowe imię. Pochodzi ono z Grecji i zdominuje ranking imion w tym roku?

To warto wiedzieć

W tym roku większość napisów na drzwiach ma błąd. Polacy robią to nagminnie. Jak podpisać drzwi po Trzech Króli?

Rozpuszczam 1 łyżeczkę w wodzie i podlewam swoje anturium. Obsypuje się kwiatami i zielonymi liśćmi. Domowy nawóz do anturium

Zamiast do herbaty używam do podlewania. Grudnik pięknie rośnie. Pomarszczone liście znów są zielone i jędrne. Oto zasady pielęgnacji grudnika

Jak ma imię pierwszy chłopiec urodzony w 2024 roku? To wyjątkowe imię nadawano wyjątkowym dzieciom

Dziecko urodzone 1 stycznia chwilę po północy to piękny prezent dla rodziców. To chyba najbardziej magiczny początek roku, jaki można sobie wyobrazić. Jak podaje gazeta.pl pierwszym, polskim dzieckiem, które pojawiło się na świecie się w 2024 roku może być chłopczyk urodzony w Mikołowie w województwie śląskim. Chłopiec urodził się bowiem minutę po północy. Szczęśliwi rodzice wybrali dla niego piękne i silne imię. Chłopczyk został nazwany Tymon.

Tymon to silnie, męskie imię, która oznacza wybrańca. Pochodzi ono z Grecji i już od wielu lat znajduje się w czołówce najczęściej wybieranych imion dla chłopców w Polsce. Tymon oznacza dokładnie "tego, który czci". Mężczyźni noszący to imię są ambitni oraz zdeterminowani. Nigdy się nie poddają i nie lubią doznawać porażek. To wierni towarzysze i prawdziwi przyjaciele. Osoby o imieniu Tymon są spokojni i opanowani. Trudno wyprowadzić ich z równowagi i nie popadają w panikę.

