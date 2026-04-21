Takie ściereczki do czyszczenia pokochały panie domu. Chemiczka zwróciła uwagę na wady, o których nikt nie mówi. "Dom to nie sala operacyjna"

Ściereczki z nanosrebrem zdobyły ogromną popularność jako ekologiczny sposób na sprzątanie bez detergentów.

Używane do czyszczenia kuchni, łazienek, ekranów, a nawet zabawek, obiecują skuteczność i wszechstronność.

Chemiczka Sylwia Panek ujawnia jednak nieznane fakty dotyczące ich rzekomej "ekologiczności".

Ściereczki czyszczące z nanosrebrem to hit ostatnich lat. Panie domu je pokochały

Ściereczki i rękawice do czyszczenia przeróżnych powierzchni w domu od kilku lat cieszą się nieprzerwaną, a wręcz rosnącą popularnością w polskich domach. Mają usuwać zabrudzenia, tłuste plamy, a nawet kamień z łazienkowej armatury bez stosowania jakichkolwiek detergentów. Wystarczy je zwilżyć wodą i umyć nimi daną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha. Choć ściereczki z nanosrebrem są najczęściej kojarzone z czyszczeniem kuchni i łazienki, ich zastosowanie jest znacznie szersze. Świetnie sprawdzą się również do pielęgnacji ekranów elektronicznych – od telewizorów po smartfony – usuwając odciski palców i kurz bez smug. Można ich używać do polerowania biżuterii, czyszczenia okularów, a nawet do przecierania zabawek dziecięcych, zapewniając dodatkową ochronę przed drobnoustrojami. Niektórzy używają ich także do czyszczenia wnętrza samochodu, gdzie nagromadzenie bakterii jest często niedoceniane. Jednak ekspertka od ekologicznych porządków, chemiczka Sylwia Panek zwróciła uwagę na jeden fakt dotyczący takich ściereczek czyszczących, o którym nikt nie mówi.

Chemiczka wymienia wady ściereczek czyszczących

Zdaniem chemiczki stosowanie ściereczek czyszczących z nanosrebrem wcale nie jest tak ekologiczne, jakby mogło się wydawać ich użytkownikom.

Nanosrebro nie wybiera. Nie rozróżnia bakterii „złych” i „dobrych”. A my coraz lepiej wiemy, że:

mikroorganizmy są częścią naturalnego ekosystemu

nie każda bakteria = zagrożenie

obsesyjna sterylność w domu nie jest ani potrzebna, ani zdrowa

częste stosowanie substancji o działaniu biobójczym może prowadzić do adaptacji mikroorganizmów

- pisze ekspertka. Następnie zwraca uwagę na wpływ nanosrebra na nasze środowisko. Otóż okazuje się, że jest ono toksyczne dla dla organizmów wodnych i może zaburzać naturalne procesy biologiczne. Dlatego też Sylwia Panek obala mit ściereczek czyszczących "bez chemii".

To sformułowanie bardzo często pojawia się przy nanosrebrze. Tymczasem:

nanosrebro to substancja aktywna biologicznie

nie jest neutralne

nie jest „obojętne”

i jak każda taka substancja — ma konsekwencje

To, że coś nie pachnie, nie dusi nas i nie pieni się, nie znaczy, że nie oddziałuje.

- podkreśla chemiczka.