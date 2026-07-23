Te kolory ubrań przyciągają komary jak magnes. Unikaj ich podczas letnich spacerów

Komary potrafią doskonale zlokalizować swoje "ofiary"

Owady po wyczuciu dwutlenku węgla natychmiast poszukują barw imitujących ludzką skórę.

Dowiedz się, jakie barwy garderoby mogą cię ochronić przed ukąszeniami komarów .

Wielu z nas zastanawia się, dlaczego w grupie znajomych tylko jedna osoba zostaje pogryziona przez owady. Odpowiedź na to pytanie znaleźli badacze ze słynnego Uniwersytetu Waszyngtońskiego, którzy przeanalizowali mechanizmy działania samic komarów. Odkryto, że gdy insekty te zlokalizują w powietrzu dwutlenek węgla, stają się niezwykle wrażliwe na konkretne barwy. Odpowiedni dobór odcienia odzieży może więc znacząco obniżyć prawdopodobieństwo ataku, dlatego kompletując letnią stylizację, warto mieć to na uwadze.

Te barwy przyciągają komary jak magnes. Czego unikać?

Eksperci z Waszyngtonu udowodnili, że insekty po namierzeniu ludzkiego oddechu instynktownie lgną do kolorów utożsamianych z ciepłotą ciała, czyli głównie do czerni, czerwieni oraz intensywnego pomarańczu. Na czarnej liście znalazł się również cyjan, stanowiący mieszankę zieleni i błękitu. Wybierając ubrania w tych barwach, sami stajemy się dla komarów doskonale widocznym drogowskazem. Co ciekawe, owady te całkowicie ignorowały zieleń, fiolet, biel oraz klasyczny niebieski.

Sama rezygnacja z ulubionej czerwonej koszulki nie zagwarantuje nam stuprocentowej ochrony przed ukąszeniami. Odcień materiału to zaledwie jedna z wielu składowych, na które reagują te uciążliwe insekty. Kluczową rolę odgrywają zapach naszej skóry, ilość produkowanego potu, a także wilgotność powietrza. Te zmienne tłumaczą, dlaczego niektórzy ludzie są wręcz oblegani przez komary, mimo że noszą odzież w identycznych kolorach jak ich towarzysze.

Wybierając się na grilla, spacer do lasu czy popołudnie nad jeziorem, rozsądnie jest założyć na siebie coś jasnego. Odzież w kolorze bieli, jasnej zieleni, fioletu lub błękitu jest dla komarów niemal niewidzialna, w przeciwieństwie do krzykliwej czerwieni czy mrocznej czerni. Dodatkową zaletą jasnych materiałów jest fakt, że odbijają one promienie słoneczne, co przynosi ulgę podczas największych upałów.

Aby cieszyć się latem bez swędzących bąbli, najlepiej połączyć kilka sprawdzonych sposobów. Noszenie spodni z długimi nogawkami i przewiewnych koszul zasłaniających ramiona znacznie utrudnia owadom bezpośredni dostęp do skóry, a użycie odpowiednich repelentów dodatkowo wzmacnia naszą obronę.

TZP - produkty na komary Maosquito

8