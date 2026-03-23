Te rośliny wabią mrówki jak magnes. Masz je w swoim ogrodzie i nieświadomie zapraszasz owady

Choć mrówki odgrywają kluczową rolę w przyrodzie, ich masowa obecność na działce bywa mocno uciążliwa.

Pewne gatunki roślin oraz specyficzne warunki panujące na posesji działają na te owady niczym silny lep.

Sprawdź, jak efektywnie zredukować populację mrówek bez konieczności pozbywania się ulubionych sadzonek.

Te małe owady, mimo swojej niezaprzeczalnej pożyteczności, spędzają sen z powiek niejednemu właścicielowi działki. Ich pozorna nieszkodliwość szybko przeradza się w realne kłopoty – owady te potrafią skutecznie niszczyć korzenie sadzonek, dewastować podjazdy i tarasy, a nawet wabić inne drapieżne insekty, dla których stanowią po prostu łatwy posiłek. Największym paradoksem jest fakt, że często sami tworzymy im idealne środowisko, wprowadzając na rabaty gatunki wprost uwielbiane przez te stworzenia. Wielu miłośników zieleni może przeżyć spory szok, ponieważ wspomniane okazy rosną w niemal każdym polskim ogródku.

Jakie rośliny przyciągają mrówki? Te gatunki działają jak magnes

Główną przyczyną inwazji mrówek na działkach są okazy, które padły ofiarą mszyc. W tej grupie znajdują się przede wszystkim róże, krzewy porzeczek, jabłonie oraz delikatne pędy rozmaitych warzyw i kwiatów ozdobnych. Mszyce produkują lepką rosę miodową, zwaną spadzią, która stanowi dla mrówek wyjątkowo atrakcyjny rarytas. W ramach swoistego paktu o nieagresji mrówki zapewniają mszycom ochronę przed naturalnymi wrogami, gwarantując obopólne korzyści. Z tego względu pojawienie się jednych szkodników błyskawicznie zwiastuje wizytę drugich. Kolejnym magnesem na te owady są nektarniki pozakwiatowe, charakterystyczne dla piwonii, fasoli oraz wiśni. Łatwy dostęp do słodkiego nektaru sprawia, że insekty masowo oblegają te uprawy. Równie kuszące są opadłe owoce i rozkładające się resztki organiczne. Dojrzałe śliwki, gruszki czy jabłka, które fermentują na trawniku, wydzielają cukry będące potężnym wabikiem dla całej kolonii. Nie można zapominać o warunkach siedliskowych. Zakamarki pod kamieniami, pęknięcia w wysuszonej ziemi czy ciepłe, mocno nasłonecznione strefy wokół korzeni to ulubione miejsca na budowę mrowiska. Zapewnienie owadom dachu nad głową i pełnej spiżarni gwarantuje ich błyskawiczne zadomowienie się na posesji.

Aby skutecznie wyprosić owady ze swojej posesji, nie trzeba karczować ulubionych upraw. Kluczem jest systematyczny przegląd rabat, zwalczanie kolonii mszyc oraz dokładne sprzątanie gnijących owoców spod drzew. Doskonałym krokiem będzie posadzenie aromatycznej mięty, czosnku, wrotyczu, lawendy lub nagietka. Silne zapachy wydzielane przez te gatunki działają na insekty silnie odstraszająco. Umieszczenie ich tuż obok zagrożonych sadzonek szybko rozwiąże problem nieproszonych lokatorów na działce.