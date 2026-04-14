Ten krzew kwitnie miesiącami i nie straszne mu upały. Zapomnisz o hortensjach

Hortensje to popularne rośliny, które cieszą oko od lata aż do jesieni swoimi różnorodnymi i okazałymi kwiatostanami.

Istnieje dla nich ciekawy zamiennik z Azji – lagerstroemia indyjska, która zachwyca kwiatami nawet przez cztery miesiące.

W przeciwieństwie do hortensji, lagerstroemia świetnie radzi sobie z mocnym słońcem i wysokimi temperaturami. Sprawdź, jak uprawiać ten krzew.

Hortensje niezmiennie zachwycają bogactwem kolorów. Ich kwitnienie, trwające najczęściej od początku lata aż po jesień, wprowadza do ogrodu magiczny nastrój pełen bieli, różu, błękitu i fioletu. Uchodzą za rośliny dość proste w pielęgnacji, jednak wymagają półcienistego stanowiska, żyznej ziemi oraz regularnego nawadniania, zwłaszcza gdy brakuje deszczu. Rozłożyste kwiatostany hortensji to jeden z nieodłącznych elementów letniego krajobrazu. Jeśli jednak zależy ci na roślinie, która zaoferuje jeszcze bardziej spektakularny wygląd i lepiej zniesie rosnące z roku na rok temperatury, warto zainteresować się lagerstroemią indyjską. Ten egzotyczny gatunek z Azji coraz częściej gości w polskich ogrodach.

Lagerstroemia indyjska zamiast hortensji. Ten krzew jest odporny na upały

Główną zaletą lagerstroemii indyjskiej jest bardzo długi czas kwitnienia, sięgający od trzech do czterech miesięcy. Jej delikatne, przypominające marszczoną bibułę kwiaty przybierają mocne barwy różu, bieli, czerwieni i fioletu, gwarantując niesamowity efekt wizualny. W odróżnieniu od hortensji, ten krzew nie boi się fali upałów. Świetnie znosi wysokie temperatury, a także przejściowe braki wody, dlatego idealnie odnajdzie się na mocno nasłonecznionych stanowiskach.

Jak uprawiać lagerstroemię indyjską w Polsce? Wymagania i pielęgnacja

Lagerstroemia indyjska z natury preferuje ciepłe otoczenie, ale dzięki odpowiedniej hodowli wyselekcjonowano odmiany o wyższej mrozoodporności, co pozwala na jej bezpieczną uprawę w naszym kraju. Roślina ta potrzebuje miejsca w pełni nasłonecznionego, osłoniętego przed silnymi podmuchami wiatru, a także przepuszczalnego i żyznego podłoża. Przez kilka pierwszych lat po posadzeniu młode okazy trzeba obowiązkowo zabezpieczać na zimę. Oprócz tego krzew wymaga systematycznego nawadniania oraz wiosennego zasilania nawozami. Jesienią niezbędne jest cięcie pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu chorych i uschniętych gałązek. Regularne stosowanie tych zabiegów sprawi, że roślina odwdzięczy się bujnym kwitnieniem przez wiele tygodni.

Hortensje to wciąż ogrodowy klasyk, ale lagerstroemia indyjska stanowi dla nich doskonałą alternatywę. Sprawdzi się u wszystkich, którzy szukają gatunków efektownych, kwitnących przez długi czas i znacznie lepiej znoszących ocieplający się klimat.

