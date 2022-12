Ten kwiat powinien stać w każdej sypialni. Gwarantuje spokój i zdrowie. NASA potwierdza

W Lidlu wystartowało wielkie czyszczenie magazynów! Sylwestrowy must have każdej polskiej rodziny za 8 zł

Sansewieria to roślina doniczkowa do sypialni

Sansewieria nazywana również wężownicą lub językami teściowej to roślina o wielu właściwościach prozdrowotnych, którą warto postawić w swojej sypialni. Potwierdzili to nawet naukowcy z NASA, którzy zaliczyli sansewierię do grona 18 roślin, które najlepiej oczyszczają powietrze. Roślina przybyła do nas z zachodniej Afryki i jeszcze w XIX wieku zdobyła serca Europejczyków. Oprócz tego, że wężownica doskonale oczyszcza powietrze, przez co jest idealna dla alergików, to także potrafi przetworzyć dwutlenek węgla w tlen i reguluje jego wilgotność w pomieszczeniu. Dodatkowo pochłania i rozkłada toksyczne związki znajdujące się w powietrzu. Wśród nich znajduje się szkodliwy formaldehyd, który przyczynia się do problemów z oddychaniem, wywołuje bóle głowy, bezsenność oraz osłabia odporność. Sansewieria radzi sobie również z toksycznym benzenem, który jest obecny w lakierach i klejach.

Sansewieria: podlewanie, uprawa

Sansewieria to roślina bardzo łatwa w utrzymaniu. Jest wytrzymała i lubi ciepło. Nie wymaga światła i spokojnie może stać w zacienionym miejscu. Latem należy ją podlewać raz lub dwa w tygodniu, zaś zimą co 3 tygodnie. Nawozimy ją co 2-3 tygodnie, ale tylko latem. Wybieramy odżywki z niewielką ilością azotu.