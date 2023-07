Ten napój to pogromca tłuszczu. "Rozpuszcza oponkę i boczki". Pij go codziennie, a efekt przejdą Twoje oczekiwania. Naturalny wspomagacz o udowodnionym działaniu

Pogromca tłuszczu w szklance. Idealny napój wspomagający odchudzanie

Odchudzenie to proces, który powinien nie być zbyt szybki i prowadzony rozsądnie. Nie da się schudnąć 15 kilogramów w dwa dni bez drastycznych skutków na naszego zdrowia. Są jednak sposoby wspomagające proces odchudzania. Warto wprowadzić je do swojej diety. Jednym z nich jest prosty napój, która będzie miał zbawienny wpływ na Twój organizm. Potrzebujesz tylko wodę i pieprz kajeński.

Jak woda z pieprzem kajeńskim wpływa na odchudzanie?

To naturalna metoda wspomagająca metabolizm. Pomaga wzmocnić i utrwalić efekty odchudzania. Badania "American Journal of Clinical Nutrition" wykazały, że pieprz kajeński, a dokładniej zawarta w nim kapsaicyna, korzystnie wpływa na proces spalania tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w obszarze brzucha. Działa on przede wszystkim na bakterie mikrobiomu jelitowego zwiększając ich różnorodność. Pieprz kajeński korzystnie wpływa także na pracę jelit oraz przyczynia się do poprawy trawienia.

Jak przygotować napój z wody i pieprzu kajeńskiego na odchudzanie?

Napój ten najlepiej pić na noc. W wodzie rozpuść szczyptę pieprzu kajeńskiego oraz wypić tuz przed sen. Pij maksymalnie raz dziennie. Pamiętaj, że żaden napój ani inna metoda nie zastąpi zdrowego trybu życia oraz prawidłowego odżywiania. Ruch oraz zbilansowana dieta stanowią podstawę odchudzania i zachowywania prawidłowej masy ciała.

