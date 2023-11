Ten przepis z Lidlomixa robi furorę. Prosty sposób na przepyszną zupę na zimę skradł serca tysięcy Polek. Przepisy z Lidlomixa

Kupujesz gwiazdę betlejemską? Na to musisz zwrócić uwagę. Poinsencja może gubić liście i do świąt zostanie goła łodyga

Ten przepis z Lidlomixa robi furorę wśród Polek

Za sprawą sporej promocji na robota kuchennego Monsieur Cousine w Lidlu, w ostatnich dniach przybyło nowych użytkowniczek tego uwielbianego przez Polki sprzętu. Nie da się ukryć, że swoją sławę z pewnością zawdzięcza ułatwieniu gotowania, a do tego daje tysiące nowych pomysłów na posiłki dla domowników. Szczególnym powodzeniem cieszy się ten jeden przepis na zupę z Lidlomixa. Na forach internetowych poświęconych temu robotowi, kobiety zachwycają się zupą, która udało im się przygotować i to bez większego wysiłku. Chodzi o zupę gyros z Lidlomixa. "Najlepsza zupa jaką kiedykolwiek jadłam" - chwalą w komentarzach kobiety. Jak ją zrobić?

Przepis na zupę gyros z Lidlomixa

Zupa gyros zawładnęła sercami tysięcy Polek, posiadających w swojej kuchni robota Monsieur Cousine. Ta aromatyczna zupa pełna warzyw, mięsa i sera feta doskonale sprawdzi się w zimowy wieczór. Jak ją zrobić w Lidlomixie? Potrzebujesz:

bulion warzywny - 300 ml

cebula - 3 szt.

ząbek czosnku - 2 szt.

kurczak gyros - 700 g

oliwa z oliwek - 3 łyżki

pieczarka - 300 g

pieprz czarny - 2 szczypty

przecier pomidorowy - 600 g

ser feta - 300 g

sól - 0,5 łyżeczki

śmietana 30% - 150 ml

papryka zielona - 2 szt.

Cebulę przekrój na pół i razem z czosnkiem włóż do pojemnika miksującego. Rozdrabniaj przez 8 sekund/prędkość 6. Paprykę pokrój na ćwiartki i wrzuć do pojemnika razem z pieczarkami na 6 sekund/prędkość 5. Zawartość pojemnika przełóż do innego naczynia. Do pojemnika wlej oliwę z oliwek i smaż pokrojone w paski mięso gyros - program przysmażanie/12 minut. Wsyp rozdrobnione wcześniej warzywa, dodaj przecier pomidorowy, ciepły bulion, fetę w dużych kawałkach, pół łyżeczki soli i szczyptę pieprzu. Gotuj na programie mieszanie/25 minut/prędkość 1/95°C. Na koniec dodaj śmietanę i ustaw mieszanie/1 minuta/prędkość 1/95°C.