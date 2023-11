Przypalona misa w Lidlomixie. Wrzuć 1 tabletkę i nastaw gotowanie. Po 15 minutach będzie jak nowa. Czyszczenie misy Lidlomixa

Wsypuję 5 łyżek do wody i myję ramy okienne. Lepszego wybielacza do framug nie znajdziesz. Są jak nowe na święta. Sposób na mycie ram okiennych

Przypalona misa w Lidlomixie. Co zrobić?

W ostatnich dniach zdecydowanie przybyło nowych użytkowników słynnego Lidlomixa, czyli robota Monsieur Cousine z Lidla. Wszystko za sprawą promocji w Lidlu na Black Friday i Cyber Monday. Na forach internetowych poświęconych właśnie temu robotowi kuchennemu użytkowniczki wymieniają się przepisami, patentami kulinarnymi oczywiście z Lidlomixem w roli głównej. Dość często pojawia się także pytanie dotyczące czyszczenia misy robota, a dokładniej usuwania z niej przypalenizny. Okazuje się, że przypalona misa w Lidlomixie nie jest rzadkością, jednak użytkowniczki tego hitowego sprzętu kuchennego już znalazły sposób, jak uporać się z tym problemem. ten trik przyda się również podczas czyszczenia misy Lidlomixa.

Wrzuć 1 tabletkę i nastaw gotowanie w Lidlomixie. Po 15 minutach misa będzie jak nowa

Zarówno do czyszczenia misy, jak i ratowania jej po przypalonym posiłku, warto zastosować tabletkę do zmywarki. Jak widać ta mała kapsułka ma szerokie zastosowanie w porządkach domowych. Doskonale poradzi sobie z nawet mocno przypalonymi garnkami, w tym z misą Lidlomixa. Jak wyczyścić przypaloną misę? Wlej do niej wody do poziomu 3/4 pojemności i wrzuć 1 tabletkę przeznaczoną do zmywarki. Nastaw urządzenie na temperaturę 90-120 stopni, 3 obroty i na 15 minut. Po upływie tego czasu, wylej brudną wodę, a misę przepłucz pod bieżąca wodą. Dzięki temu będzie jak nowa.

